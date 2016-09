Rajoy proclama que sacará "muchos más votos" en caso de terceras elecciones

"Si hay que volver a ir a unas elecciones, se va, y se van a ganar con muchos más votos que en junio de este año". Por primera vez, Mariano Rajoy dijo públicamente lo que ya transmitió sin cámaras delante a los integrantes del Comité Ejecutivo del PP en su última reunión. Entonces, solo unas horas después de fracasar en la votación de investidura, afirmó que el objetivo es evitar las urnas, pero dejó claro que no tiene miedo a otros comicios. Inmediatamente después, María Dolores de Cospedal proclamó que, en tal caso, él volverá a ser el candidato sin congreso del partido de por medio.

El presidente en funciones soltó su augurio justo el mismo día en el que hizo suyas las palabras del Rey don Felipe apelando al diálogo. "A España hay que darle una salida", afirmó por la mañana, no sin precisar que él lo intentó "y la cosa no salió bien". "Hoy se cumplen nueve meses desde que esta el Gobierno en funciones (…) Pero en fin, vamos a ver si somos capaces de minimizar daños y, aunque la ley no nos permite hacer muchas cosas, vamos a hacer que esto genere el menor daño posible", destacó en una breve declaración ante los periodistas en Villalba, Lugo.

La estrategia del PP es decir públicamente que hay que evitar por todos los medios otras elecciones, que sería un disparate y que Rajoy volverá a intentar una ronda de contactos tras los comicios vascos y gallegos de este domingo. Pasado ese trance, el presidente en funciones estará "muy pendiente" de lo que ocurra en el PSOE -una vez convocado el comité federal el próximo día 1 de octubre- e intentará un acercamiento en el PNV del que no están todos convencidos en el seno de la cúpula nacional. Si bien, en privado, no se esconde el hecho de que "ya estemos en precampaña".

En este contexto, en pleno mitin central de la jornada, en la localidad de San Cibrao, Rajoy admitió que sus perspectivas en caso de unas terceras elecciones son mejorar todavía más los resultados del pasado mes de junio. Un extremo, por cierto, que se lleva comentando desde hace meses desde su entorno. "Estamos seguros de que mejoraríamos", según un asesor de Moncloa. "Solamente soy extremista en una cosa, del sentido común, que es lo que más se necesita en la política española", añadió el presidente en funciones, recalcando -como siempre hace- que lo ideal sería evitar el escenario electoral.

Antes, un periodista le preguntó si estaría dispuesto a apartarse para facilitar con ello un eventual gobierno liderado por el PP, y ya avisó a navegantes de que pretende resistir. "Es muy importante en democracia, siempre, respetar la voluntad de las personas", contestó, para añadir a renglón seguido: "La democracia consiste en muchas cosas y de muchas ellas, la más importante es respetar lo que dice la gente". Barones y altos cargos, de momento, le respaldan sin medias tintas, aunque temen que el debate sobre su futuro se instale con fuerza tras el 25S en tertulias de radio y televisión. Más aún, "si hay tormenta en el PSOE" y Sánchez "acaba tirando la toalla".

Por cierto, que el PP presentará una iniciativa propia de reforma de la Ley Electoral para evitar que las elecciones se celebren el día de Navidad, fecha que fue elegida por el propio Rajoy. "Vamos a trabajar para que si, desgraciadamente, el PSOE obliga a los españoles a unas nuevas elecciones no sean el 25", en palabras de Rafael Hernando. En Génova dan por descontado que los comicios serían el 18, confiesan que ya trabajan en ese escenario, aunque aún se resisten a creer que "no pasará algo" tras las vascas y gallegas. "Estamos dando por descontado que mejoramos resultados, pero la gente está muy decepcionada. Esto hace mucho daño al sistema", en palabras de un vicesecretario general, que se declaró preocupado en conversación informal con este diario.