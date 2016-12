Los letrados del parlamento catalán han hecho constar, en un anexo del texto de los Presupuestos de la Generalitat de 2017 que se tramita en la cámara, que la partida destinada a sufragar la organización del referéndum de autodeterminación podría ser inconstitucional.

En un breve anexo que los letrados adjuntan al texto de los Presupuestos y a sus correspondientes enmiendas de los grupos, se advierte a los diputados sobre el riesgo de aprobar la partida prevista en la disposición adicional 31, en la cual se reservan fondos interdepartamentales para organizar "el proceso refrendario".

La advertencia con la cual los letrados derivan la responsabilidad de la aprobación de la citada partida hacia los diputados figura en un añadido en letra cursiva al texto de los Presupuestos y las correspondientes enmiendas que ha sido publicado en el Boletín Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC).

Recuerdan la providencia del TC

Los servicios jurídicos de la cámara recuerdan que el pasado 16 de diciembre se notificó la providencia del Tribunal Constitucional (TC) de 13 de diciembre en la que se anula la resolución 306/XI sobre el referéndum aprobada en el último Debate de Política General.

Los letrados avisan, en este sentido, que la mencionada partida presupuestaria para organizar el referéndum podría tener "una conexión y una línea de continuidad" con la resolución anulada por el Constitucional, al mismo tiempo que previenen sobre "la necesidad de tener presentes" las resoluciones de este tribunal en el debate sobre las enmiendas que se celebrará en la Comisión de Economía.

El aviso preventivo de los letrados, no obstante, no ha sido estimado por los miembros de la Mesa de la Comisión de Economía puesto que, tal y como hacen constar, "están enterados de la advertencia, pero hacen constar que consideran que las resoluciones mencionadas del TC no son relevantes para la tramitación del Presupuesto".