Desconcierto en el PDeCAT por el paso “al costat” de Puigdemont

En el PDeCAT, en la nueva Convergencia no quieren oír hablar de otras elecciones que no sean las denominadas por el separatismo como "constituyentes" y que en todo caso se celebrarían 6 meses después del referéndum independentista previsto para el mes de septiembre. El anuncio oficial aunque no nuevo del presidente catalán, Carles Puigdemont de no repetir como candidato a la Generalidad ha generado desconcierto en su partido donde el nombre del sucesor de Artur Mas ha empezado a ganar peso en los últimos meses volviendo a desplazar a un segundo plano al ex presidente.

A esto hay que sumar que las últimas encuestas tanto a nivel autonómico como municipal en el caso de Barcelona reflejan una caída importante del PDeCAT en intención de voto de presentarse en solitario sin sus socios de ERC. Pese a esta realidad, en el partido convergente se esfuerzan en vender que esto no es lo que ahora les preocupa. Lo ha dicho este sábado la coordinadora general de la nueva CDC Marta Pascal que al igual que otros miembros de su partido intenta alejar el fantasma de unas más que seguras elecciones anticipadas en Cataluña de fracasar finalmente su intento de consulta rupturista.

"No es que no haya prisa, pero creo que no hay que confundir las cosas" ha dicho en un acto de partido la dirigente separatista que añadía que "cuando toque hablar de candidatos porque tenemos un escenario electoral inminente se hará, ahora, el presente y el futuro es el referéndum" cuyo objetivo, decía Pascal, es ganarlo. Pese a la nueva brecha abierta en el partido de Artur Mas sus dirigentes insisten en que ahora lo importante es convencer y ampliar la base a favor del proceso rupturista y dibujar " cómo sería una hipotética república catalana" tal y como insistía este sábado Pascal en declaraciones a los periodistas en Lérida.