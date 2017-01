Génova sigue con atención los pasos de Aznar pero no cree que vaya a crear otro partido

De momento no han sonado las alarmas. En Génova se declaran preparados para seguir recibiendo las críticas de José María Aznar, todavía con más fuerza si cabe, tras renunciar a la presidencia de honor de la formación, pero esperan que no vaya a dar el paso de formar un nuevo partido. "Sinceramente, no me imagino a Aznar fuera del PP" ya que "es su casa y lo refundó él", subrayó Pablo Casado, que todavía mantiene una relación cordial con el expresidente y siempre le ha defendido públicamente.

Oficialmente, el PP evitó el enfrentamiento con el expresidente. "Sigue siendo miembro del partido", destacó Casado, siempre conciliador, al término del Comité de Dirección. "Va a seguir siendo un referente", añadió, no sin elogiar "el debate de las ideas" que surge de la Fundación Faes, hoy completamente desvinculada de Génova. "No entiendo que estuviera en un partido distinto", remató.

Así las cosas, Mariano Rajoy no teme en demasía que Faes enmiende su hoja de ruta, cosa que ya hacía cuando Aznar todavía tenía un asiento en el Comité Ejecutivo. Pero el roto podría ser enorme en caso de que el expresidente decidiera concurrir a las elecciones, según una reciente encuesta de El Español. "No hay ningún proyecto de partido que se sepa", contestó Casado, negando esa hipótesis.

En este sentido, las fuentes consultadas del entorno del presidente admitieron que vigilan los pasos de Aznar, pero "de momento" no prevén que vaya a irse del PP. "En su carta, él deja claro que sigue siendo del partido", pusieron en valor. Desde la Fundación Faes rechazan también es extremo, al menos por ahora: "Mantiene la militancia en el partido".

En todo caso, la cuestión no se abordó en el Comité de Dirección, que fue presidido por Rajoy en la sede nacional de la formación. "No hemos hablado de eso", admitió Casado, a quién se le tuerce el gesto cada que tiene que abordar la relación de Génova con Aznar, toda vez trabajó en su gabinete. El vicesecretario de comunicación no aclaró sí María Dolores de Cospedal seguirá siendo secretaria general.