Catalá dice ahora que sí es necesario pedir perdón a las víctimas del Yak-42

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha asegurado que "no" se explicó bien al decir que ni el Gobierno ni el exministro de Defensa Federico Trillo deben pedir perdón por el accidente del Yak-42, aunque las disculpas sí se tienen que dar a los familiares de los fallecidos si consideran que no han sido bien tratados.

"No lo expliqué bien", ha admitido Catalá en una entrevista en Onda Cero al ser preguntado por sus declaraciones el pasado lunes de que ni el Ejecutivo ni Trillo debían pedir perdón por el Yak-42, al considerar que el perdón "está asociado a la culpa". Una culpa que en el caso del siniestro ocurrido en 2003 y en el que murieron 62 militares "está muy clara" porque judicialmente no se ha acreditado la asunción de responsabilidades de ninguna de estas partes.

Ahora bien, Catalá entiendo que "sí hay motivos" para esa petición de perdón si los familiares de las víctimas consideran que no han sido bien tratadas por los sucesivos responsables políticos y Gobiernos. "Ahí es donde creo que hay que pedir perdón y ahora hay que estar cerca de las víctimas".

Y ha añadido: "Si las familias consideran que no han sido bien atendidas pues tendrán lógicamente toda la razón si eso les ha sucedido desde la fecha del accidente". En este sentido, ha aprovechado para tildar de "irresponsable" a quienes ahora aprovechan para denunciar que se han tratado de ocultar documentos del accidente, algo que ha desmentido pues el objetivo del Gobierno es "no echar tierra encima" sobre este siniestro.

Al igual que la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, Catalá ha asumido el dictamen del Consejo de Estado que responsabiliza de forma patrimonial a Defensa, aunque ha explicado que las reparaciones económicas que le correspondían ya fueron satisfechas.

Respecto al regreso de Trillo al Consejo de Estado, el titular de Justicia ha defendido que está en su derecho al tratarse de un funcionario que vuelve a un puesto de trabajo. "Añadir a Trillo una penalidad adicional, cuando me consta que ha sufrido mucho y sentido el fallecimiento de esos militares, no me parece digno ", ha concluido.