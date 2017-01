Los jugadores del Espanyol se ríen de la Generalidad

Los futbolistas del Espanyol se han levantado con humor, según demuestran los mensajes en Twitter de algunos de sus principales jugadores. David Lópezda los buenos días desde Samoa, el capitán Víctor Sánchez, glosa el día tan soleado en la Ciudad Deportiva de Samoa y Javi Lópezse proclama andaluz y samoano. En realidad están en Cataluña, pero una campaña internacional de propaganda de la Generalidad les ha llevado a despertarse en Samoa y hasta samoanos. Ha sido su respuesta al lema "Si sientes el FCBarcelona, sientes Cataluña".

El departamento Turismo de la Generalidad catalana ha desatado un derbi extradeportivo entre el Barcelona y el Espanyol en el que parece dirimirse cuál de los dos clubes es más catalán. La Generalidad tiene suscrito un contrato con el Barça para la promoción internacional de la marca turística "Catalunya" y la última entrega de esta colaboración es un vídeo bajo el título "If you feel FC Barcelona, you feel Catalunya".

Según un comunicado de la administración autonómica, se trata de "mostrar con autenticidad la experiencia de conocer Cataluña de la mano de fans locales del Barça a través de las vivencias reales de dos jóvenes mexicanos".

El vídeo es un breve spot sin guión en el que se muestra a los hermanos Cabral de gira turística por los enclaves más visitados. La historia no tendría nada de particular (un episodio más de los conceptos "más que un club", "ejército sin armas" y de la conexión del Barça con el nacionalismo) si no fuera por la reacción del consejero delegado del RCD Espanyol, Ramon Robert, que nada más conocer la campaña emitió un un tuit dirigido a @gencat con el siguiente mensaje: "We feel #SuperCopaCAT! We feel Catalonia vs Tunisia! But we are so proud to be born in Samoa! #wefeelSamoa #sentimSamoa". La SuperCopa alude a la competición de la federación catalana que este año ganó el Espanyol al Barça y el "Catalonia vs Tunisia" al partido de Navidad contra Túnez de la selección catalana.

@gencat Vendre al món que s'ha de sentir Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català. Ridícul. — Ramon Robert (@RR_RCDE) January 11, 2017

Tras la exhibición de méritos independentistas y el toque de ironía samoana, Robert lanzó otro mensaje en la red: "Vendre al món que s'ha de sentir Catalunya a través d'un únic equip és fer molt petita la nostra terra i l'esport català. Ridícul" ("Vender al mundo que se debe sentir Cataluña a través de un único equipo es hacer muy pequeña nuestra tierra y el deporte catalán. Ridículo").

El presidente del Joventut de Badalona, Jordi Villacampa, también replicó a la Generalidad: "Sense comentaris... aixó del pensament únic amb tota la riquesa de equips que tenim al País... quina llàstima" ("Sin comentarios... eso del pensamiento único con toda la riqueza de equipos que tenemos en el País... qué lástima).

Sense comentaris.... aixó del pensament únic amb tota la riquesa de equips que tenim al País .... quina llàstima https://t.co/9xIkkVH2Ci — Jordi Villacampa (@villacampa8) January 11, 2017

Finalmente, la Generalidad se ha visto obligada a emitir un mensaje en Twitter pidiendo perdón por la campaña de publicidad y promoción de Cataluña a través del Barcelona.