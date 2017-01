Cospedal sale reforzada del caso Trillo de cara a las luchas del congreso del PP

Tres de enero. Se filtra el informe del Consejo de Estado sobre el Yak42 en plenas fiestas navideñas. Rápidamente, la espinosa cuestión copa tertulias de radio y televisión con Federico Trillo en el punto de mira. En un primer momento, en el Gobierno interpretan que la crisis se diluirá con rapidez. "Si no estuviéramos en vacaciones, no sería noticia de apertura", se escucha. Moncloa y Defensa se envían argumentarios sobre la cuestión. "¿El Consejo de Estado ha sacado un dictamen sobre eso?. No lo he visto. Pero creo que eso ya está sustanciado judicialmente lo que había que sustanciar. Ocurrió hace muchísimos años", contestó Mariano Rajoy desde Pontevedra, mientras daba un paseo matutino.

La reacción del presidente enfada todavía más a los familiares de las víctimas y, lejos de ir a menos, la polémica aumenta con el paso de las horas. Las alarmas por entonces ya han asaltado en el departamento que dirige María Dolores de Cospedal. Es su primera crisis desde que se hiciera con las riendas de Defensa y en pleno debate interno sobre si puede compatibilizar dicho cargo con el de secretaria general. En paralelo, se multiplican las especulaciones en el PP sobre quién filtró el documento. Se viven momentos de tensión y nervios en el ministerio. Se baraja aducir que Cospedal "poco" puede decir sobre algo ocurrido hace tanto años, pero finalmente se opta por tomar las riendas del asunto.

El cuatro de enero, a primera hora, Defensa se moviliza en dos sentidos: se pone en contacto con las asociaciones de las víctimas para fechar un encuentro y registra una comparecencia a petición propia en el Congreso, que se llevará a cabo el próximo lunes. "En este tema, queremos hacer las cosas bien, sin dar pasos en falso. Lo primero son los familiares", se transmite desde el equipo de la ministra. En el informativo de las 15:00h se informa de los nuevos pasos de Cospedal. Además, Moncloa filtra que Trillo dejará Londres, extremo que se desvincula del Yak42. Se trata de un "relevo natural" -al que no se pone día- junto al de otros 70 embajadores, según la explicación oficial.

El punto de inflexión llega el lunes 9. Cospedal asume en su totalidad el informe no vinculante del Consejo de Estado, las víctimas hablan de "oro moral" y el PP y el Gobierno, poco a poco, se alinean con su ministra de Defensa. El último, el jueves, Rajoy: "Estoy de acuerdo con su posición", dijo. Cuatro horas después, Trillo comparecía por sorpresa en la embajada para anunciar su adiós en una comparencia de dos minutos sin opción a preguntas. El relevo, a petición propia, quedó aprobado por el Consejo de Ministros este viernes. "Ha sido a petición propia", repitió una y otra vez Íñigo Méndez de Vigo, portavoz del Ejecutivo, que anunció que ya se ha pedido el plácet al Gobierno británico.

El PP: Cospedal sale fortalecida

Sea como fuere, en el PP se ha instalado la percepción de que Cospedal ha salido airosa de su "primer marrón" al frente del ministerio de Defensa. Y no era fácil, aducen, toda vez afectaba ni más ni menos que a Trillo, un histórico de la formación con gran conocimiento de las interioridades de Génova. Aún más, hombre clave en época tanto de José María Aznar como de Rajoy. "Ha dado un giro evidente a nuestra posición y las víctimas han pasado de estar contra nosotros a estar con nosotros", en palabras de un alto cargo del partido. Javier Maroto, entre otros muchos, aplaudió públicamente la gestión de Cospedal de la crisis. "Desde luego, ella se está salvando", reconocen prácticamente todos en el PP. Soraya Sáenz de Santamaría ha permanecido estos días en silencio.

Falta, eso sí, comprobar cómo se desarrolla su comparecencia en la Cámara Baja. A ella acude sin el peso de que Trillo se hubiera aferrado a la embajada. Ella habló varias veces con él. También lo hicieron Alfonso Dastis, Méndez de Vigo y Moncloa no descartó que el propio Rajoy también lo hiciera. Si bien, a las víctimas les molestó que el Gobierno, al menos públicamente, no haya hecho ver que forzaba su renuncia. De hecho, el portavoz del Gobierno trató de vender su marcha como algo natural, que ya tocaba y que se adelantó solo porque Trillo así lo solicitó. "A voluntad propia", insistió.

Para las fuentes consultadas, este hecho puede poner en un brete a Rajoy, pero no a Cospedal, al menos en principio. "La gente tiene la percepción de que Rajoy le debe mucho a Trillo pero de Cospedal dicen que lo están haciendo bien", reconocen en Génova. Y, en este contexto, avanzan los preparativos del congreso nacional de la formación. Sus defensores dicen que el caso Trillo ejemplariza "que puede ser ministra y secretaria general". Sus detractores replican que se tendrá que enfrentar a temas tan serios "que la dedicación ha de ser exclusiva". Juan Manuel Moreno, líder del PP andaluz, pidió hace pocos días una "voz propia" en la secretaría general independiente del Ejecutivo.

En este contexto, Fernando Martínez-Maillo, número tres del partido y el encargado de que el cónclave sea un éxito, reconoció este viernes que se han presentado varias enmiendas relativas al capítulo de incompatibilidades, y esto afectaría directamente a Cospedal. Si bien, como él mismo precisó, la última palabra la tendrá Rajoy: "Elegirá a una persona de su máxima confianza" para "el día a día del partido", contestó en TVE.

El presidente, de momento, no ha aclarado si habrá o no recambio en la secretaría general. "Cospedal acredita méritos para desempeñar con éxito cualquier tarea y más de una también", fue lo más que dijo en una entrevista en El Faro de Vigo. Un sector del PP, el más próximo a la actual número dos, siempre ha dicho que todo quedó acordado en el momento en el que se confeccionó el Ejecutivo. Otros en Moncloa no lo tienen tan claro. Maillo y Alfonso Alonso son los que más suenan internamente como posible recambio. "No os vais a librar de mí", bromeó Cospedal en una charla informal con periodistas.