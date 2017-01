El 39º Congreso Federal del PSOE ya tiene fecha: 17 y 18 de junio, según han confirmado a LD fuentes de la dirección socialista. Un calendario que aprobará este sábado el Comité Federal del PSOE con el objetivo de acallar a los críticos que exigían la celebración del congreso "cuanto antes" y que no ha querido verbalizar el presidente de la gestora, Javier Fernández, en su informe de gestión ante el máximo órgano entre Congresos.

De forma velada, Fernández sólo se refirió a que "quedan tres meses" para la convocatoria de primarias y su congreso posterior y pidió "aprovechar estos tres meses para reflexionar y que las preocupaciones de los ciudadanos y las nuestras vuelvan a arrimarse".

En su primer discurso ante el Comité Federal como presidente de la gestora, Fernández hizo un alegato en defensa de la lealtad entre los dirigentes del PSOE y en contra de "la endogamia, el ombliguismo y ese fuego interior que nos bloquea". Menciones veladas al discurso político de Pedro Sánchez y sus afines a quienes ha lanzado el mensaje de que "somos más que una maquinaria para arrojar a la derecha del poder".

Fernández se ha retrotraído a esas fechas convulsas en las que ha denunciado que "todos sabíamos lo que teníamos que hacer al día siguiente de las elecciones pero no cómo ganar el Congreso después de hacerlo", ha dicho en otra referencia velada al órdago del ex secretario general del PSOE a quien ha culpado -siempre veladamente- de haber creado "una atmósfera irrespirable en las redes sociales" tras acusar a la gestora de "asfixiar el latido democrático del partido".

Por ello, Fernández ha concluído su intervención en el Comité haciendo un llamamiento a la moderación y al respeto frente porque "si renunciamos a la moderación renunciamos a llegar a acuerdos; y si renunciamos a llegar a acuerdos, renunciamos a la política". Un perímetro del respeto y la moderación que "alguien quiere impugnar y os pido que no les ayudemos a hacernos una enmienda a nosotros mismos". Algo que pretende sirva de guía para los candidatos:

"Pronto tendremos en maro un procedimiento abierto, participativo y transparente. Yo lo único que les pido a los candidatos es respeto. Respeto entre ellos, respeto a los procedimientos, respeto al partido porque eso es lo que debemos trasladar a la gente".

Las candidaturas

Conocidas las fechas el primero en pronunciarse ha sido el valenciano Ximo Puig quien ha abogado por centrarse de momento en el qué y no precipitarse a anunciar candidaturas. "Yo siempre he dicho que me preocupa especialmente el qué, los contenidos y cómo se reactualiza el proyecto socialista. Creo que deberíamos dedicar este tiempo al proyecto".

Aunque se ha pronunciado sobre Susana Díaz: "uno de los principales activos del partido socialista, por supuesto", pero ha evitado pronunciarse a favor de una candidatura única en torno a la baronesa andaluza. Sí que ha matizado en torno a ello que "del congreso debe definir un liderazgo claro pero que entienda la diversidad. Hay que gestionar la diversidad ideológica de todos los territorios de España".

Puig también valoró positivamente la gira que iniciará Susana Díaz la semana que viene y le invitó a acudir a las tierras valencianas: "Valencia siempre es una tierra de acogida y todos los compañeros siempre serán bien recibidos. La presidenta andaluza ha estado en Valencia varias veces y desde luego yo encantado de que venga".