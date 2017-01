Patxi López no descarta presentar su candidatura

Patxi López no descarta presentar su candidatura El ex lehendakari se posiciona con los críticos sobre la polémica de las fechas: "me gustaría que hubiera sido antes" y esquiva la pregunta.

López, en una imagen reciente | EFE Es la gran duda a día de hoy sobre las candidaturas del PSOE al 39º Congreso: si Patxi López liderará o no un proyecto alternativo a Susana Díaz. De momento, lo que este jueves ha dejado claro es que se posiciona con los críticos agrupados en torno a Pedro Sánchez sobre la polémica sobre el retraso en las fechas al Congreso. "Yo siempre he defendido que este proceso interno se haga cuanto antes porque tenemos que cerrar este capítulo interno para proyectarnos a la sociedad con un proyecto socialdemócrata que haga frente a la derecha en nuestro país. Hoy vamos a poner por fin fecha a ese calendario. Me gustaría que hubiera sido antes todo este proceso pero afortunadamente vamos a tenerla ya". Pero la pregunta era obligada: "¿se va a presentar?". Y la respuesta, una manera de mantener el suspense y la expectación en torno a su persona: "hoy vamos a decidir las fechas del Congreso". Repregunta: "¿entonces, ¿no lo descarta?"; y, entre risas, Patxi López sigue con el suspense: "eso es lo vais a decir vosotros de lo que he dicho ahora". Una especie de titular inducido al más puro estilo de quien fuera su principal mentor, Alfredo Pérez Rubalcaba. Compartir

