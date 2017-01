La Generalidad quiere que quemar o romper fotos del Rey no sea delito

Así lo ha manifestado Jané después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haya pedido a los Mossos d'Esquadra que elaboren un informe en el que se identifique a los diputados de la CUP que el pasado 12 de diciembre rompieron fotos del rey Felipe VI en el transcurso de una rueda de prensa en el parlamento catalán.

En declaraciones a la prensa en Vila-seca (Tarragona) de las que se hace eco Efe, Jané se ha mostrado "en contra de esta absoluta judicialización constante de estos tiempos" y ha defendido "que no todo se lleve a la justicia penal".

"Podrás coincidir o no, a mí por ejemplo que se quemen o rompan fotos de nadie no es una actitud que me guste, ¿pero ha de ser esto delito? ¿Ha de ser perseguido penalmente?", ha declarado.

Clara doctrina del Constitucional

El pasado mes de julio, el Tribunal Constitucional negó el amparo a dos independentistas catalanes que quemaron fotos del Rey y que en 2008 fueron condenados por la Audiencia Nacional como autores de un delito de injurias a la Corona a pagar una multa de 2.700 euros cada uno de ellos.

No obstante, ha recordado Jordi Jané, cuatro magistrados discreparon de la mayoría y presentaron sendos votos particulares al entender que los jóvenes debían haber sido absueltos, porque según estos magistrados les amparaba la libertad de expresión o la libertad ideológica.

Poco después de sus declaraciones Jané ha recibido el apoyo de la CUP: ha sido en una entrevista en el canal 3/24, el diputado de la CUP Benet Salellas ha aplaudido las declaraciones de Jané y ha remarcado: "Está bien que la conselleria se posicione políticamente, es una de las cosas que siempre pedimos".