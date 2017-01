Rajoy, sobre la negociación con el PNV: "Hablo con mucha gente, aunque no lo cuento"

Mariano Rajoy, pasados tres meses de ser investido presidente del Gobierno, se siente "razonablemente satisfecho", y considera que "hemos empezado a transitar por un camino hasta ahora desconocido en la política española, el camino de los grandes acuerdos de Estado". "Todos tenemos que hacer un esfuerzo para que esta legislatura sea larga y estable" , proclama en una entrevista en el diario La Razón, en la que también habla del congreso nacional de su partido. Una vez más, no aclara el futuro político de María Dolores de Cospedal, aunque elogia su gestión al frente de la secretaría general.

En la entrevista, el presidente del Gobierno argumenta el "éxito" de la reforma laboral; se muestra convencido de que si lo hacen bien podrán volver a bajar los impuestos en esta legislatura y espera que en Cataluña se llegue a una etapa de diálogo porque, asegura, "el referéndum no se va a celebrar". A juicio de Rajoy, "los primeros pasos -de esta legislatura- son esperanzadores, hemos alcanzado acuerdos en cuestiones importantes y así se refleja en los índices de confianza en el país y en la imagen que España está ganando en el extranjero".

Por ello, espera que "este espíritu de cooperación también se plasme en la próxima Conferencia de Presidentes Autonómicos", aunque lamenta que ni el lehendakari, Íñigo Urkullu, ni el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, quieran participar. "Hablo con mucha gente, aunque no lo cuento, porque creo que es la mejor manera de conseguir que esas conversaciones fructifiquen luego en acuerdos políticos", responden cuando le preguntan por el PNV y la negociación de las cuentas públicas.

Para el jefe del Ejecutivo, en esta legislatura "la prioridad es mantener la recuperación económica y seguir creando empleo al ritmo de medio millón de puestos de trabajo cada año... Esa es mi única línea roja". Y, partiendo de esta base, menciona una relación "correcta y cordial" con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, y su obligación de "llegar a acuerdos con quien sea elegido" líder de los socialistas.

Con respecto al presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, Rajoy dice que se han entendido hasta tal punto "que hemos firmado un acuerdo de 150 medidas para esta legislatura". "Ciudadanos es nuestro socio preferente y espero que lo sea en toda la legislatura", subraya.

A la pregunta de si teme a la nueva Administración estadounidense que dirigirá Donald Trump a partir del 20 de enero, responde que las relaciones entre España y EEUU. "son estratégicas y están muy por encima de los cambios de gobierno en nuestros respectivos países", y sostiene que "nuestro objetivo debe ser mantener el mejor nivel de relaciones posibles en interés de nuestro país", según recoge la agencia EFE.

No aclara el futuro de Cospedal

El congreso nacional del PP, que se celebra en febrero, ocupa también una parte de la entrevista. Para empezar, en sus estatutos no habrá una cláusula sobre la limitación de mandatos. "Es propia de sistemas presidencialistas y no de los representativos, como es el nuestro. En cualquier caso, hemos firmado un pacto con Ciudadanos y cumpliremos lo acordado", contesta. Le insisten, preguntándole si se presentaría a otras elecciones: "En lo último que estoy pensando es en una nuevas elecciones. Ni yo, ni ningún español en sus cabales", dice. Evita en todo momento la confrontación con José María Aznar: "Defiende el programa del PP, es el ideario de todos y nuestro objetivo" y "en esta legislatura, si lo hacemos bien, podremos bajar los impuestos".

"Entiendo que haya opiniones para todos los gustos, pero creo que hasta ahora no nos ha ido tan mal. Cospedal ha hecho un trabajo extraordinario en unas circunstancias que han sido cualquier cosa menos fáciles", contesta cuando la cuestión es el futuro político de la ministra de Defensa. Esto es, no aclara si seguirá siendo secretaria general del PP, pero la defiende. Además, reitera que su postura sobre el Yak42 es la que ella transmitió a las familias de las víctimas: "Ha dejado meridianamente claro que el Gobierno asume el informe del Consejo de Estado, aunque no tuviera ninguna obligación de hacerlo. Siempre estaré con las víctimas".