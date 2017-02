Valtonyc, el rapero que será juzgado por injurias al Rey, afirma que Pablo Iglesias le encargó la canción

"Pablo Iglesias me pidió que hiciera un tema hablando del Borbón para su programa, y ahora que me van a juzgar por él, calla", ha manifestado este jueves el rapero Valtonyc en su cuenta de Twitter, respondiendo así a otro usuario que denunciaba que Iglesias utilizó el tema en su programa pero ahora "silencia que a @Valtonyc le piden prisión por el mismo".

El rapero mallorquín Josep Miquel Arenas, más conocido como Valtonyc, será juzgado el próximo miércoles 8 de febrero por injurias a la Corona y por enaltecimiento del terrorismo por la letra de su canción "Circo Balear". Se enfrenta a tres años y ocho meses de prisión, y una fianza de unos 4.000 euros.

Pese a la mención directa a Pablo Iglesias, el número uno de Podemos no se ha manifestado al respecto. Sí lo ha seguido haciendo Valtonyc, quien ha asegurado que "yo no me exculpo. Volvería a grabar el tema, y seguiré diciendo lo mafiosos que son los borbones. Sólo digo que Iglesias no es solidario. Eso se sabe desde que trató al Camarada Arenas y al restos de presos políticos como terroristas. No es nuevo".

La Audiencia Nacional juzgará el 8 de febrero al rapero por injurias a la Corona y por enaltecimiento del terrorismo, presuntamente cometidos en una de sus canciones, ‘Circo Balear’, que entre otras cosas propone "la okupación de Marivent -lugar de residencia veraniega de la Familia Real en Palma- con un kalashnikov", "secuestraremos al capitán del Concordia para que maneje el Fortuna", y señala además que el presidente de la asociación Círculo Balear, Jorge Campos, "merece una bomba de destrucción nuclear".

El fiscal Pedro Martínez Torrijos solicita para el rapero una pena de un año y ocho meses de prisión por injuriar al Rey y otros dos años por enaltecimiento del terrorismo.