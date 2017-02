Mariano Rajoy no se cansa de repetir que no debe entrar a valorar la situación interna del Partido Socialista. Actualmente, reconoce que mantiene una relación discreta y fluida con Javier Fernández, al que ha llegado a elogiar públicamente ya que le considera un hombre de Estado con el que puede abordar sin estridencias los asuntos importantes del país. Pero, a partir de ahí, asume que tendrá que despachar con el vencedor del congreso socialista, el nuevo secretario general, le guste más o menos. Y las alarmas han vuelto a sonar en el PP tras el regreso a la escena pública de Pedro Sánchez, de quien preocupan tanto las formas como el fondo. Varios barones regionales y altos cargos de la formación albergan pocas dudas: si recupera el control de Ferraz, España está abocada a nuevas elecciones.

De soslayo, la reaparición de Sánchez fue abordada en el Comité de Dirección del PP, que se celebró este lunes en la sede nacional. Un vicesecretario general explicó a Rajoy que Susana Díaz tendrá un acto con alcaldes del PSOE que coincide con el congreso nacional de la formación y, entonces, salió a colación la "radicalidad" de Sánchez en su última intervención pública. "No es bueno que se renuncie a la política" y que Ferraz vuelva "a las luces cortas y a la división", se comentó sin micrófonos delante, según las fuentes consultadas . El presidente escuchó dicho diagnóstico pero no quiso decir nada, aunque su opinión sobre el dirigente socialista es pésima. "La peor relación que he tenido (…) ¿Han cenado ustedes alguna vez con un marciano?", llegó a decir en su día en una charla informal sobre el entonces líder socialista.

Ahora, en un momento en el que todo parecía encauzarse con Fernández siempre dispuesto a despachar con el presidente, arrecia el temor a nuevos comicios si Sánchez se hace de nuevo con el control de los socialistas. Los líderes regionales del PP consultados por este diario son bastante pesimistas. "Si gana, vamos directos a elecciones. Irá a romperlo todo", según uno de ellos. "Se radicalizaría el PSOE y, en consecuencia, sería muy difícil llegar a acuerdos", constató otro barón autonómico. "Sánchez iniciaría un distanciamiento del PP y un acercamiento a Podemos que haría imposible la legislatura", remató un tercer mandatario.

Así pues, una mayoría en el PP cree que Sánchez "destruirá" lo construido hasta ahora en caso de convertirse en el próximo secretario general. Pero es que, además, en Moncloa interpretan que la dureza en sus primeros mítines "obligará" al resto de aspirantes a dirigir el PSOE a escorarse y asumir un discurso más radical, lo que podría complicar sobremanera la vida parlamentaria al Ejecutivo. Cabe recordar que el cónclave socialista se celebrará el próximo mes de junio.

Casado: "Presupuestos lo antes posible"

Este lunes, Pablo Casado reiteró que la intención del Ejecutivo es sacar adelante los Presupuestos Generales "lo antes posible" y recabando "el máximo" respaldo posible, aunque no concretó ningún avance concreto para conseguirlo y cada vez son más las voces de la formación que apuntan a que las cuentas seguirán prorrogadas por falta de acuerdo, tal y como avanzó este diario. De hecho, en el Ejecutivo sopesan aplazar la negociación a la vuelta de verano, cuando haya que presentar el proyecto de 2018, aunque Cristóbal Montoro insistió este mismo fin de semana en que los PGE verán la luz antes de que concluya el mes de marzo.

"Tolerancia y diálogo", recetó una vez más Rajoy en el Comité de Dirección, para a renglón seguido hacer un balance positivo de los cien primeros días de Gobierno a pesar de los nubarrones que se avecinan. "Han sido unos meses volcados en lo principal", según Casado, que mentó "el crecimiento económico, la sostenibilidad de las políticas sociales, la vertebración territorial y el diálogo con las administraciones autonómicas". En Génova recuerdan que, en caso de comicios, Rajoy sería automáticamente candidato según los estatutos que esperan aprobar en el congreso nacional que se celebra este fin de semana.