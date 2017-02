Luisa Fernanda Rudi se muestra convencida de que el congreso del PP que se celebrará en Zaragoza este próximo fin de semana "va a haber debate" porque "ha habido muchísimas enmiendas" a las ponencias oficiales, "y eso significa que los militantes quieren debatir" y que "el partido está muy vivo".

La popular ha explicado que en su opinión "no hay vieja y nueva política, hay buena o mala y no por tener más líderes jóvenes vas a ser mejor" ni tampoco "es más democrático elegir a un líder por primarias", un método cuyos resultados no le ofrecen mucha confianza "por lo que estamos viendo".

Además, según Rudi los militantes del PP "pueden votar" y "se ha hecho un esfuerzo para poner urnas en casi todas las sedes", la diferencia es que "al igual que el presidente lo eligen los diputados, en el PP son los compromisarios los que eligen al presidente" y a la popular le parece mejor ese sistema en el que, además, "con sólo 100 avales te puedes presentar".

Sobre Cospedal… y Aznar

Preguntado sobre si Cospedal puede compatibilizar su cargo como ministra y el de secretaria general del partido, Rudi ha rehuido la cuestión –"es que no es mi responsabilidad, el presidente tiene que decidir qué modelo de secretaría general quiere"- y ha recordado que en el PP hasta ahora "hemos tenido todos los modelos", desde Álvarez Cascos que fue secretario general y vicepresidente, hasta Arenas que dejó el ministerio para serlo, pasando por Acebes que fue coordinador durante una de las etapas de Cascos.

La aragonesa también ha opinado sobre las discrepancias entre la línea oficial del partido y José María Aznar: "Quién piense que este PP y el de Aznar son distintos se equivoca", ha dicho, señalando que "el PP de Rajoy trae causa de todo lo que ha sido este proyecto gracias a miles de personas, desde Fraga a Aznar" y otros muchos.

"Indudablemente España ha cambiado y el PP ha cambiado –ha admitido Rudi- pero no son modelos contrapuestos". Además, ha valorado el papel que puede juzgar Aznar desde Faes: "Ejerce de pensador político, hace un papel y Faes es un buen foco de pensamiento, hacen buenos papeles y los seguirán haciendo".