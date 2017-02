"Parece que se divierte teniéndonos en tensión y especulando". No hubo noticias oficiales sobre la nueva estructura de Génova a pocas horas de que dé inicio el XVIII congreso nacional de la formación. Mariano Rajoy se mostró "hermético", según varios interlocutores directos. "No espero grandes noticias del cónclave", aseguró María Dolores de Cospedal, que pretende continuar al frente de la secretaría general. "No habrá demasiadas sorpresas", según el entorno del presidente. Para varios miembros de la cúpula, la clave pasa por comprobar si Fernando Martínez-Maillo sale reforzado internamente asumiendo el cargo de coordinador general. También se sugirió por varias fuentes la posibilidad de ampliar el número de vicesecretarías.

La del jueves fue una jornada de espera. También de puertas para adentro. "Que yo sepa, Rajoy todavía no está haciendo llamadas, pero creo que las hará antes de que comience el congreso", en palabras de uno de los actuales vicesecretarios, confiado en continuar al frente de sus responsabilidades. Si bien, otros compañeros del Comité de Dirección no se mostraron tan optimistas, y pusieron como ejemplo que algunos de los elegidos para ser ministros recibieron la llamada de Rajoy apenas una hora antes de hacer el anuncio. "A la ministra de Sanidad le pilló en un entierro", rememoraron desde las filas populares.

A la espera de la decisión final de Rajoy, el partido se abonó a la especulaciones, que fueron alimentadas por movimientos internos de última hora. Así, un sector de la dirección observó a Cospedal "un poco rara", pese a que ella se mostró el martes "muy tranquila" y los suyos siguen creyendo que pactó con el presidente su continuidad el mismo día de la confección del nuevo Gobierno. "Criticar van a criticar siempre", afirmó la actual número dos, en charla informal con periodistas, sobre sus enemigos internos. "Sobre Cospedal, llegan informaciones en ambos sentidos", según deslizó un miembro de la cúpula, que dijo desconocer los planes del jefe.

Aunque desde Génova se deslizó que podría haber noticias sobre la secretaría general antes del congreso, y en concreto este jueves, el silencio de Rajoy provocó que las esperanzas poco a poco se fueran diluyendo. Oficialmente, el presidente dará los nombres de su nuevo equipo el sábado, pero no había ocurrido que se llegara a ese momento sin conocer quién ocupará el puesto de número dos. Tanto en 2008 como en 2012, el PP filtró antes el nombre de Cospedal y, en 2012, se dejó para el congreso la sorpresa de Carlos Floriano, hoy fuera de la dirección.

Maillo, negociando hasta el último momento

Así las cosas, además de a Cospedal, los focos apuntan al actual vicesecretario de Organización, encargado de cumplir el mandato de Rajoy de que sea un congreso tranquilo en el que apenas haya discusiones internas. Y a ello se dedicó prácticamente hasta el final, por ejemplo pactando con Íñigo Henríquez de Luna, gran defensor de la fórmula "un militante, un voto". En concreto, el número dos de Esperanza Aguirre logró incluir en los estatutos la promesa de promover "una gradual separación y limitación de cargos institucionales de gobierno y orgánicos del partido".

Por el contrario, no hubo acuerdo entre la dirección y los cargos provida, que denunciaron "amenazas" para que retiraran las enmiendas que afectan a los estatutos bajo el pretexto de que sus demandas deben ser debatidas en la ponencia social, que dirige Javier Maroto. "Pedimos la inclusión de la defensa de la vida desde la concepción hasta la fuerte natural", enfatizaron desde este sector, en el que se encuentran Lourdes Méndez o Javier Puente, entre otros. De las más de 1.300 enmiendas que se presentaron a la ponencia que coordina Maillo, el jueves ya solo quedaban vivas unas 300, entre las que destacaban las relativas a la limitación de cargos o el método de elección del líder del partido.

En este sentido, las fuentes consultadas reiteraron que Maillo podría convertirse en coordinador general, cargo que ya ostentó Ángel Acebes en 1996. El propio Rajoy no descartó que pudiera recuperar dicha fórmula, aunque tampoco quiso pillarse los dedos. Y a varios integrantes de la cúpula les casa que dé ese paso a tenor "del papel tan importante que ha tenido Maillo en los últimos meses", aunque habría que comprobar si compagina esa responsabilidad con la de vicesecretario de Organización. Varios dirigentes del PP siguieron citando a Alfonso Alonso para ese puesto, aunque él rechazó que tenga ningún interés.

Por su parte, ninguno de los actuales vicesecretarios temen a priori perder su cartera. Tampoco el veterano Javier Arenas, muy próximo a Rajoy, a pesar de algunas maniobras de última hora. Si bien, esto no quiere decir que el Comité de Dirección no pueda aumentar, según las fuentes consultadas. "Podría haber algún vicesecretario nuevo", se comentó de puertas para adentro. "Al presidente le gustan las renovaciones por adición", destacó Pablo Casado. De hecho, por si acaso, en la sede nacional ya se han hecho cambios por si son necesarios nuevos despachos. Cabe destacar que, sí o sí, habrá cambios en las estructuras inferiores, como en las secretarías ejecutivas. Y también hay que renovar el Comité de Derechos y Garantías, presidido por Alfonso Fernández Mañueco, y el Comité Electoral, que dirige Alicia Sánchez-Camacho.