Momentos de tensión y nervios en la votación de la ponencia política. El plenario del congreso nacional tumbó por muy pocos votos de diferencia -tan solo veinticinco- la enmienda de un compromisario de Cuenca contra la acumulación de cargos que hablaba explícitamente del caso de María Dolores de Cospedal. Hubo que recontar de nuevo los votos ante la ajustada votación entre aspavientos de las partes. En concreto, la enmienda fue rechazada por 328 votos en contra, frente a 303 a favor y 8 abstenciones.

Compromisarios de Andalucía o Galicia respaldaron el texto de Francisco Risueño, que en su enmienda hablaba de forma explícita de Cospedal. "Se han puesto muy nerviosos", según las fuentes consultadas. En la enmienda, finalmente rechazada, se puede leer: "No se podrá desempeñar en ningún caso más de un cargo territorial de presidente o secretario general en el partido, ni acumularse a este más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional". Solo minutos antes, la secretaria general reivindicó su gestión y fue ovacionada por el auditorio. Si bien, ella no estaba presente en el momento de la votación.

En los estatutos únicamente quedará escrito, en línea con el congreso de 2012, que "con carácter general no podrá desempeñarse más de un cargo territorial de presidente o secretario general en el partido".

Enfado de los cargos provida

No fue el único momento de tensión en la ponencia que dirige Fernando Martínez-Maillo. Los cargos provida querían llevar a los estatutos la "defensa de la vida" pero Génova rechazó esta petición, se negó a votar sus textos y les emplazó a la ponencia social. "Si vamos a estar toda la noche llamándola al orden no vamos a terminar nunca", se le espetó Lourdes Méndez, también contraria a la gestación subrogada. "Ha sido la única enmienda que no han permitido que se vote", se quejó este sector, que recibió el aplauso de buena parte del auditorio.

Muchos compromisarios decidieron abandonar el plenario a la hora de la cena, pero la discusión continuó hasta bien entrada la noche. "Su tiempo ha terminado", se recriminó a más de un cargo popular. "Esto es interminable, un gallinero", afirmó un alto cargo. "Lo que hemos vivido me parece un espectáculo lamentable", en voz de uno de los asistentes, que se definió provida.