Rafael Hernando: "En Podemos están a botellazos y dispuestos a sacrificar a un niño"

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, ha comparado la lucha por el entendimiento que propugna su partido con la crisis interna de Podemos, que están "en una plaza de toros -ha dicho- a botellazo limpio y dispuestos a sacrificar a un niño", en alusión al secretario político, Íñigo Errejón.

La contraposición es el PP, que apuesta por el entendimiento como "eje esencial" de su trabajo para sacar adelante una legislatura que es también una oportunidad destinada a "cumplir los retos pendientes". En ese clima no caben "el 'no es no' o las políticas y medidas de eslogan y pancartas", ha sentenciado, en su discurso en el congreso nacional del PP.

Los desafíos que aborda España son, para Hernando, la consolidación de un proceso de recuperación económica, con visos que invitan al optimismo: el Gobierno ha conseguido gracias a las reformas emprendidas, y en especial a los Presupuestos de 2016, ahora prorrogados, que el país sea el que más crece de Europa en términos de PIB.

Por ello, Hernando ha recalcado que "España no es el país negro que pretenden dibujar los populistas del chavismo".

Sin citar a Podemos ni a sus líderes, les ha acusado de "haber querido aprovechar en beneficio propio el dolor de tantas familias", como pusieron de manifiesto cuando en el Congreso de los Diputados ofrecieron al PSOE formar un Gobierno conjunto, pero con sus cargos en ministerios de relevancia o al frente del CNI. "Los españoles les vieron el plumero" y comprobaron que "les importa un bledo", ha dicho.

Pons, contra el "virus" del populismo

El portavoz del PP en el Parlamento Europeo, Esteban González-Pons, ha arremetido con dureza en el congreso nacional del PP contra los "virus" del nacionalismo y los populismos y ha advertido a sus compañeros de partido que el propósito último de ambos es "destruir la democracia".

"Si la política no puede con los populismos, los populismos podrán con la política", ha manifestado al final de un encendido discurso pronunciado ante el plenario del cónclave del PP para exponer su informe como cabeza de los eurodiputados del partido.

"El nacionalismo y el populismo, los eternos rivales de la paz, vuelven a surgir por todas partes", ha alertado a los compromisarios, ante los que ha equiparado los argumentos políticos de la extremista Marine Le Pen con los del presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los del líder de Podemos, Pablo Iglesias.

Ha explicado que si el nacionalismo es "exclusión y no convivencia", el populismo es "rencor y no concordia", y ha afirmado que ambos actúan como los virus: "Confunden al sistema inmunológico de la democracia con palabras que parecen democráticas".

El portavoz del PP en la Eurocámara ha hecho varias advertencias sobre sus estrategias para avanzar, y ha dicho a los compromisarios que "cuando copiamos o cedemos ante los populistas, sin darnos cuenta legitimamos el populismo, les damos la razón".

Se ha mostrado convencido de que la confrontación política del futuro ya no será entre derecha e izquierda, sino entre "demócratas y populistas", y en esta línea ha apuntado las consecuencias que tienen decisiones como el "brexit", que obligarán a salir de la UE a Escocia, del mismo modo que una Cataluña nacida "de una España rota" estaría a la cola para ingresar en la Unión Europea.

Tampoco ha considerado solución implantar barreras para controlar la entrada de refugiados en Europa -"las crisis humanitarias no se resuelven con soluciones inhumanas", ha señalado-, para subrayar que la UE tiene la obligación moral de acoger a los refugiados que llaman a sus puertas.

"Nuestros adversarios no son los que se ahogan en el mar, son los que los empujan al mar", ha enfatizado.

Ante todo este panorama, Esteban González-Pons ha señalado a los miembros del PP que se enfrentan a la "batalla ideológica más importante de nuestra historia personal y de la historia de nuestro partido" entre, ha afirmado, "la verdad y las mentiras alternativas", entre "la política y la antipolítica".