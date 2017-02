Enfado de Maillo con un compromisario: "No somos socialdemócratas, ¡me ofende!"

Además de la ajustada votación en la enmienda anti-Cospedal y de la indignación de los cargos provida, en la ponencia de estatutos se vivieron otros momentos intensos. En más de una ocasión hubo abucheos, gritos y una desbandada de cientos de compromisarios a la hora de la cena. A Fernando Martínez-Maillo, el responsable de la ponencia, se le vio especialmente sulfurado cuando un compromisario pidió que se recogiera expresamente en el preámbulo que el PP no es socialdemócrata. "¡Me ofende!", levantó la voz el número tres de la formación, encargado en las últimas semanas de negociar con los cargos díscolos.

Al final, hubo más debate del esperado, pese a que se cumplieron prácticamente todos los deseos de la dirección nacional. Tal y como publicó este diario, la tensión se disparó cuando una enmienda en contra de la acumulación de cargos apunto estuvo de prosperar, lo que alarmó a los dirigentes afines a María Dolores de Cospedal, que se quejaron de que cientos de compromisarios "estaban haciendo otras cosas" en vez de participando en la votación.

Antonio Esteban Lara, un compromisario de Puente de Vallecas, también puso en un brete a Maillo. El dirigente pidió que se rechazara en el preámbulo de los Estatutos que el PP renuncia a la socialdemocracia. Según recoge Europa Press, en su defensa ante la comisión, alegó que el PP no puede renunciar a su historia ni a ser un partido de centro-derecha. "Si Ciudadanos ha renunciado a la socialdemocracia no entiendo por qué nosotros no podemos hacerlo", exclamó.

La petición enfadó al número tres del PP, que tuvo que lidiar con unas votaciones complicadas y un ambiente, en ocasiones, bastante difícil. "Es evidente que no somos socialdemócratas", dijo. "¡Me ofende!", repitió tres veces."Os empeñáis y no lo somos, ni por principios ni por hechos", insistió, rechazando la petición del compromisario. "El PP no es un partido contrario" sino "a favor y a favor", fue su argumento.

En la víspera del congreso, los periodistas también preguntaron al propio Mariano Rajoy sobre este extremo en una charla informal: "Yo sigo siendo un conservador de derechas y de provincias", contestó con una sonrisa.

En el congreso, Maillo también se tuvo que enfrentar a otra enmienda sobre "el viejo y el nuevo PP", y volvió a enfadarse. El vicesecretario general fue categórico al rechazar este planteamiento y para ello enfatizó "nadie habla de viejo o nuevo PP, es el PP con mayúsculas y bien orgulloso".