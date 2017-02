Rajoy ratifica a Cospedal pese a las presiones y nombra coordinador general a Maillo

"He dado todo lo que he podido al PP y estoy en condiciones de señalar que todavía puedo dar mucho más. Estoy absolutamente convencido". Hinchado de poder, sin contestación interna alguna, Mariano Rajoy volvió a pedir a su partido que se encomiende a su proyecto. "Somos serios" y "hay cosas que no conviene cambiar", proclamó. Reivindicó su forma de hacer política y se burló de "los adanes" que "no tienen en la mano más que aire". No incluyó nuevos rostros a su dirección, pero ascendió a Fernando Martínez-Maillo recuperando el cargo de coordinador general. María Dolores de Cospedal seguirá siendo su número dos en el partido.

Nadie discutió su decisión. El PP es hoy Rajoy, al que todos elogiaron de forma encendida en sus discursos. El viernes por la tarde, un compromisario de Castilla-La Mancha crítico con Cospedal presentó una enmienda contra la acumulación de cargos y provocó un buen susto a la cúpula al quedarse a 25 votos de sacarla adelante. De inmediato, se escucharon gritos de "tongo", se produjeron dos dimisiones y se desataron las especulaciones. Pero fue ratificar Rajoy a su secretaria general y la ovación del auditorio fue cerrada. Fin de la historia. "Lo que funciona bien no hay que cambiarlo", zanjó el presidente, y se esfumaron los deseos de cambios de barones como Alberto Núñez Feijóo o Juan Manuel Moreno.

Así, Rajoy mantiene también el equilibrio entre Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría, sin asiento en el comité de dirección ni estructura territorial detrás. Para la primera, el ministerio de Defensa y la secretaría general, a la espera de comprobar qué ocurre con la presidencia del PP de Castilla-La Mancha. Para la segunda, la única vicepresidencia del Gobierno, el control del CNI y la interlocución con Cataluña y País Vasco. Así se pactó por las partes implicadas, según se deslizó en su día por un sector del partido, en las negociaciones para la confección del actual Ejecutivo. "Puede que Cospedal no pueda presidir el PP pero, llegado el caso y desde su posición, puede acabar con las posibilidades de Soraya", en palabras de un miembro de la dirección.

La única novedad llegó con Maillo, aunque en la práctica es reconocerle el trabajo que ya estaba haciendo hasta ahora. Es el nuevo hombre fuerte de Génova, despacha casi a diario con el jefe y le resuelve los asuntos internos que tanto le incomodan. Ya ha mantenido negociaciones bastante tensas con algunas estructuras regionales y vivió momentos de tensión con la fallecida Rita Barberá para que se diera de baja del partido. Además, continuará como vicesecretario de Organización, al igual que Pablo Casado en comunicación, Javier Maroto al frente del área social y Andrea Levy en estudios y programas.

