¿Quién es Francisco Risueño? El afiliado de base que puso en un brete a Génova

¿Quién es Francisco Carmelo Risueño? Afiliado de base del PP, abogado de 51 años, puso en un brete a la organización del congreso nacional con su enmienda en contra de la acumulación de cargos. El hecho de que fuera compromisario por la provincia de Cuenca, en su día concejal de la localidad de San Clemente, incomodó aún más a los defensores de María Dolores de Cospedal, que de momento sigue siendo la presidenta del partido en Castilla-La Mancha. Según Génova, su texto fue rechazado por tan solo 25 votos. Él lo pone en duda y ya ha requerido las grabaciones de la votación, que se hizo a puerta cerrada, y el "nombre y los apellidos" de aquellos que hicieron el recuento.

Dependiendo de las partes, las versiones de lo ocurrido en la ponencia política y de estatutos son contradictorias en momentos clave. El inicio de la historia es el siguiente: Risueño comprueba que en el artículo 9 de la propuesta de estatutos oficial se apunta a la limitación de cargos "con carácter general" pero no obligatoria, y decide enmendarlo. Su propuesta: que "en ningún caso podrá desempeñarse más de un cargo territorial de presidente o secretario general del partido, ni acumularse a este más de un cargo de representación institucional, local, autonómica o nacional". Al tener constancia del texto, desde el PP de Castilla-La Mancha se le presionó para que lo retirara, pero el afiliado siguió adelante con su demanda. Y llegó el momento del congreso. "No soy de un sector contra Cospedal, soy libre y no creo en la acumulación de cargos", se defendió el protagonista.

La votación relativa a los estatutos empezó el viernes por la tarde, poco después de que Cospedal inaugurara el cónclave, y duró hasta alrededor de las once de la noche. Fernando Martínez-Maillo, que por entonces ya sabía que iba a ser designado coordinador general, había estado negociando los días anteriores para que se retiraran las enmiendas más polémicas, y consiguió, por ejemplo, que Cristina Cifuentes e Isabel Bonig guardaran en un cajón su petición de "un militante, un voto". Pese a ello, llegaron vivos algunos textos conflictivos, aunque la dirección nacional se mostró confiada y descartó que pudieran aprobarse.

El primer revés para Génova llegó con una enmienda de Eva Durán, presidenta del PP en Puente de Vallecas, que reclamó que el PP eliminara el término "militantes" de sus estatutos dejando solo el de "afiliados" porque "se confunde con los militantes de izquierdas". Y, pese a que no estaba previsto en el documento de Maillo, salió adelante con la ovación de los compromisarios. Inmediatamente después, a eso de las 7 de la tarde, le tocó el turno a Risueño y las versiones de lo acontecido cambian por lo completo. En paralelo, el alboroto era generalizado, con decenas de cargos que salían y entraban del auditorio.

Según Risueño, se produjo una única votación, Maillo dijo que "a ojos de la mesa se rechaza la enmienda" y los datos definitivos se filtraron a los medios de comunicación antes de ser dados a conocer en el plenario. La teoría oficial es que Teodoro García, el responsable de la mesa, pidió una segunda votación haciendo uso de los "contadores" distribuidos en cada sector, tal y como publicó este diario. "A los encargados de contar los votos no les dio tiempo a comprobar el número de votos" y "para que no hubiera dudas se repitió la votación para contarlos bien", se razonó.

El resultado que Génova filtró a los medios fue el siguiente: el texto fue rechazado por 328 votos, frente a 303 a favor y 8 abstenciones. Habida cuenta de que eran 3.128 los compromisarios con derecho a voto, todos los que asistieron al cónclave, una gran mayoría hizo dejación de funciones, según el PP. Un extremo que rechazó Risueño, para quien el plenario estaba "lleno a rebosar" en el momento de su intervención. "Si hubieran votado todos, hoy no estaríamos hablando de esto porque Cospedal habría arrasado", replicaron cargos próximos a la número dos, que lamentaron que "Maillo no hizo su trabajo". Hubo silbidos y abucheos y fueron muchos los compromisarios de Andalucía y Galicia que respaldaron la enmienda. "Por supuesto, creo que gané la votación", afirmó el afiliado, que ahora intentará demostrarlo.

El burofax de Risueño

En concreto, remitió este lunes un burofax tanto a Cifuentes, en calidad de presidenta del congreso, como a Maillo, responsable de la ponencia, para hacerles una serie de reclamaciones. La primera, que se pongan a disposición de un notario "las grabaciones de la totalidad de las cámaras" instaladas en el plenario durante su intervención y votación. Según su opinión, al menos había cuatro, pese a que la reunión fue a puerta cerrada. También pide que se den "los nombres y apellidos" de aquellas personas que participaron en el recuento de los votos, toda vez él está convencido de que participaron en el proceso más de 640 personas, e incluso adjunta una fotografía para demostrarlo. Y, además, solicita la "relación" específica de dichas personas con Génova.

La noticia del burofax pilló a Cospedal en una de las varias entrevistas que concedió este lunes. En concreto, en Al Rojo Vivo de La Sexta. "Que pida lo que quiera", contestó la secretaria general, que defendió el procedimiento interno y no quiso aclarar si aspira a seguir presidiendo el PP de Castilla-La Mancha. En él, Risueño dice a Maillo que "la claridad y la transparencia deben prevalecer por encima de otras cuestiones en nuestro partido". Su burofax termina así: "También quiero pedirle perdón por el mal rato que tuvo que pasar rechazando la enmienda con el argumento por todos conocidos y por el cambio del color de cara. Nunca fue mi intención".