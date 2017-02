Mariano Rajoy considera "absurdo" que en su día, en pleno periodo de incertidumbre política, le pidieran que diera un paso atrás. "El PP nunca me pidió que me fuera", recordó este lunes en TVE, pese a que sí que existieron movimientos internos en su contra. Sea como fuere, un día después de la clausura del congreso de su partido, hinchado de poder y sin contestación interna, se declaró "estupendamente" y rechazó hablar, hoy por hoy, de la limitación de mandatos.

El presidente resumió de la siguiente forma lo ocurrido en el cónclave del PP: "Mariano Rajoy ha hecho de Mariano Rajoy. Lo sorprendente es que hiciera de Pablo Iglesias o cualquier otro que haya por ahí", afirmó. Sergio Martín, el conductor de Los Desayunos, le preguntó en un momento dado por los equilibrios que hizo en la elección de la nueva Ejecutiva, y él mismo sacó a colación los nombres de María Dolores de Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría. "Son dos personas que están ahí, que continúan ahí y que lo han hecho muy bien", contestó. "¿Por qué tengo que cambiarlas? (...) Lo que funciona bien no se cambia", destacó, rechazando que haya buscado la armonía entre las dos dirigentes políticas.

En clave interna, Rajoy confirmó que Fernando Martínez-Maillo se encargará del "día a día" de la formación. Esto es, será oficialmente el nuevo hombre fuerte de Génova, cosa que en la práctica ya era desde hace meses. "Cospedal pierde las mismas competencias que pierdo yo. Ninguno de los dos vamos a estar allí", explicó. Según dijo, la número dos se encargará de "asuntos concretos" del PP pero su prioridad será el ministerio de Defensa. "Su prioridad tiene que ser el Gobierno", se reafirmó.

En este sentido, defendió la compatibilidad de cargos de Cospedal y restó importancia a la tensión vivida en la votación de la enmienda contra esa acumulación de responsabilidades. "Se han mantenido posiciones muy exageradas, no era una enmienda contra nadie", afirmó. También le preguntaron por la gestación subrogada y la tensión con los cargos provida, y el presidente se puso de perfil y comentó que la solución acordada es que primero escucharán a los expertos sobre el tema.

En la entrevista, una vez más, Rajoy miró a Alemania o Reino Unido para argumentar que la limitación de mandatos no está en la agenda de ningún país de la Unión Europea, aunque reconoció lo suscrito por Ciudadanos y "estoy dispuesto a verlo y a hablarlo con todos", según recalcó. De sus palabras se desprende que la presunta corrupción en su partido no será un problema. "¿Podemos hacer algo más? Por supuesto", aunque se declaró "muy tranquilo" y se ofreció a pactar nuevas medidas contra dicha lacra.

Por lo demás, insistió en que no sopesa un adelanto electoral –sería "un disparate"- y reiteró que quiere presentar los Presupuestos Generales del Estado, aunque no quiso dar una fecha. Corroboró sus buenas relaciones con Javier Fernández, el responsable de la gestora del PSOE, así como con Pablo Iglesias, aunque en el plano personal y no político. "Al final, en la vida somos personas y las relaciones personales son muy importantes. Lo personal hay que preservarlo siempre y yo lo intento", razonó.