Rajoy, tras escuchar a Rufián: "En política no hay absurdo imposible"

"Todos estamos sometidos a la ley". Mariano Rajoy volvió a asegurar que responderá al pulso separatista y no permitirá el referéndum en Cataluña. En la sesión de control al Gobierno, no aclaró qué instrumentos utilizará para impedir la consulta, pero enfatizó que "el cumplimiento de la ley" no es una alternativa. "No es nada exótico, ocurre en todos los países del mundo", razonó, y dijo que "una cosa es el debate político" y otra aceptar las reglas de juego.

Sus explicaciones no convencieron a Gabriel Rufián, que volvió a acaparar la atención ante la dureza de sus acusaciones. Ya antes de tomar la palabra, la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, tuvo que reclamar silencio a los diputados. La pregunta del representante de ERC a Rajoy era si está de acuerdo "con la judicialización" del proceso rupturista. Ante la explicación de Rajoy, leyó su preparada réplica: "El imperio de su ley", empezó, denunciando una supuesta parcialidad de la Justicia.

"Una ley por la que todos pagamos ratos de relax y asueto a gente muy campechana", dijo en un momento determinado. También afirmó que, mientras se "persigue" a Carmen Forcadell, "su ministro protege a un neonazi". "Nos vemos en las urnas", se despidió Rufián del presidente.

Rajoy lo tuvo claro cuando encendió su micrófono: "Con franqueza, escuchándole a usted, en política no hay absurdo imposible", contestó, provocando la ovación de la bancada popular. "En España hay libertad de pensamiento" pero "no hay impunidad", destacó. "Todos estamos sujetos a la ley" y "cuando alguien se la salta, interviene la Justicia", defendió una vez más.

El presidente también respondió a una pregunta de Antonio Hernando, del PSOE, sobre la conversación que mantuvo con Donald Trump, su homólogo de Estados Unidos. El portavoz socialista mostró su "vergüenza" porque el Ejecutivo no mantuviera una postura más firme ante el nuevo mandatario, pero Rajoy se reafirmó en buscar unas buenas relaciones. "Conviene incidir más en lo que se está de acuerdo", aseveró, y se mostró convencido de que el PSOE en el poder habría hecho lo mismo.