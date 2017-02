"No están haciendo absolutamente nada bien, allá donde ponen la mano meten la pata", así de contundente ha empezado su intervención en Es la Mañana de Federico Begoña Villacís, que ha hecho un dibujo durísimo sobre la gestión de Ahora Madrid en el ayuntamiento de la capital, y también del apoyo que les está prestando un PSOE, que "ha aprobado los presupuestos sabiendo como gestionan".

Sobre esta gestión Villacís ha explicado que el equipo municipal de Carmena "ha hecho más de 1.300 modificaciones de crédito, es decir, aprueban un presupuesto y luego hacen lo que les da la gana". Además, según la portavoz de Ciudadanos "es mentira que aumenten el gasto social y no porque no quieran sino porque no saben", ha dicho en referencia a la incapacidad del Ayuntamiento para ejecutar las cuentas: "El 25% de las inversiones se ha ido a comprar un palacete", ha explicado, "no hay precedentes de una ejecución presupuestaria tan baja, en noviembre estaban en el 27% del total de las inversiones".

Una "facción" de Ahora Madrid

Las críticas de Villacís al PSOE madrileño no han sido menos severas que al equipo de Carmena. Para la dirigente centrista, los socialistas se comportan en la capital como "una facción de Ahora Madrid" y han hecho "el papel de su vida" ha dicho irónicamente, en la aprobación de los últimos presupuestos municipales. "Han intentado presentarse como unos negociadores durísimos, pero todo es un teatrillo" ha sentenciado Villacís, quien ha reprochado a los socialistas que "en lo único que han hecho oposición" ha sido para frustrar la Operación Chamartín, algo que a juicio de la líder municipal naranja cabe atribuir más al PSOE que a Carmena.

Preguntada por la posibilidad de una operación para arrebatarle la alcaldía a Carmena, que sería posible con el acuerdo de PP y Ciudadanos y al menos un concejal socialista, Villacís lo ha negado tajantemente: "No existe esa posibilidad".