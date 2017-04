Cesado el asesor de ERC que amenazó con "arrancar la cabeza" a un cargo del PP

Carles Feiner Alonso no era un asesor cualquiera de ERC, sino el "asesor especial técnico de comercio" adscrito a Isaac Albert, concejal de Tarrasa por el partido republicano y responsable de Comercio de la Diputación de Barcelona. Un consejero de primera y del que su patrocinador llegó a afirmar que "hay que juzgarlo por su trabajo, no por sus trinos". Y es que nada más ser colocado en la Diputación, en febrero de 2016, le dio por llamar "cretino" y "nazi" a un edil socialista con el discrepaba por el plan de comercio de la ciudad barcelonesa.

Se pidió su cese, pero aquella vez fue en balde. La cuenta de Twitter desde la que insultaba a quienes no piensan como él desapareció y Feiner mantuvo su puesto en la Diputación. Se pasó a Facebook para emitir sus "opiniones", que pasan por llamar "hijo de puta" a Fernando Savater o al columnista de Crónica Global y El Español, Manuel Trallero.

Feiner también se muestra partidario de la violencia y las amenazas. Un mensaje en Twitter de Juan Arza, secretario del área de Estudios del PP catalán, en el que censuraba el uso del símbolo de las manos blancas por parte de los "artesanos" de ETA, desató su ira. Bajo una fotografía de Josu Zabarte, el carnicero de Mondragón y otros comisionados de la banda para escenificar la "entrega" de armas, que sostenían carteles con una mano blanca sobre fondo azul, Arza afirmaba: "Que los asesinos de Miguel Ángel Blanco quieran utilizar las manos blancas como símbolo de su nueva operación de propaganda produce asco".

Feiner replicó en su cuenta de Facebook: "Lo que produce asco es que hijos de puta y 'ejpañiols' como Juan Arza no sepan vivir sin tocar los cojones al prójimo. Cuando seamos independientes deberemos gestionar esta realidad generosamente. Lo que me pide el cuerpo no es aceptable. Dejo constancia pública del tema porque si algún día se me va la pinza y le arranco la cabeza a uno de estos hijos de puta que nadie piense que la cosa es gratuita. Han hecho oposiciones a ser hostiados demasiadas veces...".

La penúltima hora en la cuenta de Feiner es un llamamiento a la "acción directa" para rematar el proceso separatista: "A pesar de que el 'procesismo' cansa, necesitamos una chispita para salir a la calle a liarla parda o para proclamar una declaración unilateral de independencia. La sensación de calma antes de la tormenta pone muy nervioso a todo el mundo".

En esta ocasión, sus comentarios en las redes sociales le han costado el puesto. ERC ha anunciado su cese, que exigían el PP y Ciudadanos, y ha emitido una nota en la que afirma que "sus manifestaciones son del todo inaceptables con el proyecto político de Esquerra". "ERC defiende -añade- una República de mujeres y hombres basada en el respeto y las amenazas no pueden tener cabida".