Pablo Casado volvió a convertirse en el escudero del PP mientras arreciaban los rumores sobre la dimisión de Esperanza Aguirre, que podría dar a conocer su decisión en las próximas horas. "No le hemos pedido que dimita" por lo que "las decisiones que tome serán a título personal", destacó el vicesecretario de comunicación, que muy serio dio respuesta a toda una batería de preguntas sobre la presunta corrupción en la formación. No aclaró si Génova actuará contra Eduardo Zaplana si finalmente es imputado.

El PP quiso acabar con las especulaciones y mostró su respaldo a Cristina Cifuentes para, a renglón seguido, hacer una defensa del sistema judicial. "Firmeza" contra la corrupción y "confianza en el PP", repitió en varias ocasiones. Según afirmó Casado, a Génova no llegaron informaciones sobre el escándalo sobre el Canal de Isabel II hasta que estalló la operación, lo que contradice la versión de no pocos cargos consultados por este diario. "El conocimiento fue ninguno", zanjó.

Casado, que formó parte del equipo de Aguirre, dijo en varias ocasiones que no se le acusa judicialmente de nada, aunque la dirección nacional reiteró este lunes que la situación es insostenible. "No he oído ninguna acusación ni investigación contra ella", repitió una y otra vez el portavoz, por lo que "el partido tiene poco que decir". Y emplazó a atender a las explicaciones de Aguirre, que de momento no ha convocado a los medios de comunicación. "Vuelvo a repetir por quinta vez que lo que tengo que decir de Aguirre" sobre González "lo tendrá que decir ella", aseveró Casado.

En el PP quieren que la histórica dirigente del partido presente su carta de dimisión antes de la comparecencia de Rajoy de esta tarde en Brasilia, que será a partir de las cinco de la tarde hora española.