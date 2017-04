El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha ironizado este sábado sobre la moción de censura contra él anunciada por Pablo Iglesias y ha asegurado que no va a presentar ninguna contra el secretario general de Podemos porque no le conviene.

Rajoy se ha referido a ese anuncio en la rueda de prensa que ha ofrecido en Bruselas tras la reunión extraordinaria del Consejo Europeo que ha acordado las líneas de negociación con el Reino Unido para hacer efectivo el 'Brexit'.

El jefe del Ejecutivo ha dicho también irónicamente que ha estado muy atento al anuncio de Iglesias y ha visto que ahora va a consultar entre sus afiliados si presenta o no la moción de censura. "Yo he decidido que no voy a hacer ninguna moción de censura contra Iglesias. No me conviene y, por tanto, tampoco consultaré a nadie de mi partido", ha recalcado.

La delicada situación por la que está atravesando el Partido Popular tras los últimos casos de corrupción destapados por la 'Operación Lezo' también ha estado presente en la rueda de prensa. Preguntado por si la corrupción pone en riesgo la estabilidad política, el presidente del Gobierno ha hablado de la recuperación económica en España, de los buenos datos de empleo que se están dando en nuestro país y ha asegurado que "la estabilidad política es importante". Rajoy no ha querido valorar los casos de corrupción de su partido y ha recomendado "no hacer debates sobre temas que están en los tribunales".

Gibraltar

En el texto aprobado por los Veintisiete se vuelve a dejar fuera de las negociaciones del 'Brexit' la situación de Gibraltary recuerda que cualquier entendimiento posterior que afecte al territorio necesitará el visto bueno de España. Sobre esto Rajoy ha reconocido que "no ha habido ningún contacto con el Reino Unido porque sigue dentro de la Unión Europea", por lo que ha asegurado que "las negociaciones se iniciarán después de las elecciones".

El jefe del Ejecutivo ha destacado la "posición constructiva" de su Gobierno y ha tirado de obviedades: "Gibraltar se va de la Unión Europea cuando se vaya el Reino Unido. Cualquier acuerdo entre la Unión Europea y el Reino Unido sobre Gibraltar necesitará el acuerdo previo entre España y el Reino Unidos".

El presidente del Gobierno ha celebrado que "nadie haya discutido" en la Unión Europea que la cuestión de Gibraltar quede fuera de las negociaciones sobre el 'Brexit' y que cualquier acuerdo posterior sobre el Peñón, requerirá el visto bueno de España, una posición "muy razonable".

Respuesta a Puigdemont

El presidente de la Generalidad de Cataluña ha anunciado este sábado que enviará a Rajoy una propuesta para negociar la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña. Lo ha dicho en la clausura de la V Asamblea de la ANC que ha tenido lugar en Granollers (Barcelona), en la que Carles Puigdemont ha emplazado al Gobierno a que "aparte la pereza y los prejuicios y asuma su parte de responsabilidad en la resolución del problema" que existe en Cataluña.

Mariano Rajoy ha asegurado que contestará al presidente de la Generalidad cuando le llame o le escriba, pero que "no tiene sentido que conteste a algo que no me ha transmitido". "Es muy difícil negociar con alguien que dice que hay que hacer lo que él dice", ha sentenciado Rajoy. El presidente del Gobierno ha reiterado que no está dispuesto a aceptar que "solo una parte" decida por el resto de España. "No puedo atender a sus pretensiones, es diparatado", ha subrayado el jefe del Ejecutivo.

PNV y PGE

El presidente del Gobierno no ha querido dejar pasar la ocasión de valorar favorablemente la decisión del PNV de no presentar una enmienda a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado y lo ha calificado como una "decisión importante con alto valor político". Por último, ha reconocido que "no hay nada cerrado", que "las negociaciones con el PNV siguen" y que "no se trata de prometer, ni de cambiar ningún cromo, se trata de construir".

"Esperamos cerrarlas en un plazo de tiempo relativamente breve", ha explicado a pocos días de que el 3 y 4 de mayo se debatan y voten en el Congreso las enmiendas de totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios.

La "batalla" de la EMA

Uno de los temas que estará encima de la mesa en cuanto el Reino Unido abandone la Unión Europea es buscar emplazamiento para la sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA). Rajoy no se ha mordido la lengua y ha señalado que "vamos a dar la batalla" porque "batalla no dada es batalla perdida" aunque ha admitido que "no es fácil" que la sede se vaya a Barcelona.

Rajoy ha explicado que ya ha remitido "una comunicación" al respecto tanto al presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, como de la Comisión Europea, Jean Claude Juncker.

Rajoy ha defendido que la candidatura de Barcelona "es de las más potentes que se puedan presentar" por "el atractivo de la ciudad" y se ha mostrado convencido de que si votarán las personas que trabajan en la agencia "Barcelona sería la elegida".

De momento habrá que esperar porque, como ha avanzado Tusk, "la idea sería" que aprueben en la cumbre de junio "el procedimiento para proceder a la elección" de la sede y que la decisión sobre la elegidas "se adopte en el otoño".