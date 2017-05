Conato de rebelión interna a propósito de la renovación del cupo vasco. Alberto Núñez Feijóo, el único líder autonómico del PP que gobierna con mayoría absoluta, partió de la base de que los Presupuestos son esenciales para la estabilidad de España, pero a renglón seguido mostró sus reservas sobre un pacto con el PNV del que, razonó, desconoce los detalles. "Queremos saber cómo afecta al modelo de financiación", subrayó, para a renglón seguido demandar a la Moncloa que "se transparente y clarifique" el contenido del acuerdo.

Galicia no se quedó sola en su reclamación. Juan Vicente Herrera fue incluso un paso más allá y la portavoz del Gobierno de Castilla y León denunció un perjuicio para el resto de las autonomías. "Para nada beneficia al conjunto", afirmó Milagro Marcos, quien instó a que se "pongan encima de la mesa" todos los datos. Y una y otra comunidad culparon al PSOE de la situación por no negociar con el Ejecutivo las cuentas, aunque en la práctica se convirtió en una clara advertencia a Mariano Rajoy. "No me gusta el pacto de Presupuestos con el PNV; preferiría con el PSOE", ofreció como titular el líder gallego.

En síntesis, Feijóo quiere que el Ejecutivo explique en una reunión con todas las comunidades cómo funciona el cupo para saber "por qué van a pagar 500 millones de euros menos" y si el acuerdo con el PNV va a afectar al modelo de financiación autonómica, que según Rajoy se iba a aprobar "entre todos". "Ya estamos otra vez con las negociaciones a media luz. Tanto los Presupuestos como el modelo de financiación afectan a toda España", se sumó otro barón autonómico del PP, en este caso en conversación informal con este diario.

Fuentes del equipo de Cristina Cifuentes, con mando en plaza en Madrid, e Isabel Bonig, líder de la oposición en la Comunidad Valenciana, también se sumaron a la reclamación de explicaciones, aunque no sin precisar que el cupo "está recogido en la Constitución". Si bien, en caso de reforma de la Carta Magna, Bonig ya avisó de que "se debería hablar de todo", incluida la fórmula de financiación del País Vasco y Navarra. En privado, diputados populares de varias comunidades reconocieron su frustración por el hecho de que "otra vez estemos en manos del PNV". "Eran lentejas", en palabras de un miembro de la cúpula nacional, parafraseando a Fernando Martínez-Maillo.

Ajeno al incipiente ruido interno, Rajoy se mostró satisfecho porque los Presupuestos hayan superado su primer trámite parlamentario. Como ya publicó este diario, se siente cómodo con el PNV, al que considera un partido "serio" y de "palabra". "La clave es aprobar -las cuentas públicas- con los mayores apoyos posibles", dijo, en relación a la negociación que ahora se abre antes de su aprobación definitiva. Francisco Quevedo, el diputado de Nueva Canaria, es imprescindible para que los planes del Gobierno se materialicen. "Es importante saber manejarse en la vida" y "saber decir que sí, saber decir que no y mirar para hacia otro lado cuando hay que hacerlo", afirmó el presidente en una jornada organizada por la Asociación para el Progreso de la Dirección y Adecco.

Los barones del PSOE, también críticos

Por su parte, los líderes territoriales del PSOE aprovecharon la coyuntura, se dejaron de medias tintas y cargaron contra el pacto con el PNV a pesar de que Ferraz se negó a negociar los Presupuestos. "Es absolutamente imposible aprobar la financiación de las comunidades", aseguró Javier Lambán, el presidente de Aragón. El valenciano Ximo Puig se sumó las críticas como también el extremeño Guillermo Fernández Vara. "El PNV ha entregado sus cinco votos del Congreso a cambio de muchos miles de euros", denunció Vara, tal y como recoge la agencia EFE.