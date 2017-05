Mensaje de Sánchez a Díaz: "La humildad es 100% PSOE; la soberbia, el 0%"

El ex secretario general del PSOE y candidato a las primarias del 21 de mayo, Pedro Sánchez, ha advertido este viernes a la presidenta de la Junta de Andalucía y también aspirante a liderar a los socialistas, Susana Díaz, que "la humildad es cien por cien PSOE y la soberbia es cero por ciento PSOE".

"Hoy he escuchado a la compañera Susana presumir de avales, me parece bien, lo respeto" ha dicho Sánchez durante un acto con militantes en el Teatro Cervantes de Almería, donde no obstante ha censurado la actitud de su rival y ha defendido que el "mejor aval" que tiene su candidatura es "la ilusión de los afilados por hacer del PSOE una formación de izquierdas creíble, coherente y de evolución hacia el siglo XXI".

Por otra parte, el candidato se ha dirigido al tercer socialista que opta a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, después de que éste haya rechazado este viernes incorporase a su candidatura, asegurando que aunque haya dicho "no a este ofrecimiento" lo va a "seguir diciendo hasta el próximo 21 de mayo".

"La unidad no es solamente hablar, es practicarla. Hoy he ofrecido de manera respetuosa y humilde al compañero Patxi López que se incorpore a este proyecto porque entiendo que aquellos que defendimos y defendemos que el no es no, debemos caminar juntos hasta el 21 de mayo", ha dicho.