Un mes después, Mariano Rajoy y su gabinete volverán a someterse este miércoles al control parlamentario. No será un trance fácil. La oposición espera al Gobierno con una batería de preguntas sobre la corrupción del PP y los líos, cada vez mayores, en la fiscalía. La comisión de investigación del Congreso sobre la financiación del partido se constituirá el jueves y Génova espera noticias inminentes de la Audiencia Nacional sobre la presunta caja paralela de la estructura madrileña.

En síntesis, el PP se prepara para afrontar unos días muy complicados en los que, una vez más, su siglas se vincularán a la corrupción. El ambiente parlamentario ya se caldeó este martes, después que se conociera que el fiscal sospecha que fue el número dos de Interior el que avisó a Ignacio González de la operación Lezo. "Lo veré en cuanto llegue a mi despacho", esquivó a los periodistas Juan Ignacio Zoido, que no obstante mostró su apoyo a José Ignacio Nieto. "Si hay algún elemento nuevo, lo daré yo este miércoles, porque tengo una pregunta en el Congreso", remató el ministro en los pasillos del Senado. Rafael Catalá, también en el punto de mira, tendrá que responder a otra tanda de preguntas de la oposición. A ambos, Rajoy le transmitió que está contento con ellos.

Ante este escenario, el equipo de presidente se mostró una vez más convencido de que la corrupción no tendrá más impacto del ya sufrido en caso de elecciones. El análisis vino a raíz de la valoración de Moncloa sobre el último barómetro del CIS, que se realizó antes de la operación Lezo pero en plena crisis política en Murcia. "Lo realidad es que el PP sigue a gran distancia del segundo" y Rajoy "es el mejor valorado por sus votantes", razonaron las fuentes consultadas. "Y lo más importante, hay un partido que está bien y que está unido alrededor de su líder", añadieron. "Cada uno puede hacer la valoración que quiera, pero lo importante, más allá de las encuestas, es que es un momento para la estabilidad de España y para trabajar por sacar adelante los Presupuestos", dijo públicamente Soraya Sáenz de Santamaría.

Rajoy: "Vienen por delante buenos momentos"

Así pues, Rajoy se mostró despreocupado "y centrado en lo importante", en palabras de su equipo. "Está a la economía", resumieron, después de que este martes mantuviera un coloquio con los integrantes del instituto de la empresa familiar. A diferencia de en otras ocasiones, los empresarios no le pusieron en apuros y no le interrogaron ni por la corrupción ni por Cataluña. Lo más que le pidieron, por escrito, es que los entes públicos y administraciones sean sometidos "de forma obligatoria" a auditorias privadas. En clave económica, también solicitaron una "profunda simplificación y racionalización del marco regulatorio y normativo, ya que la actual maraña existente es responsable en gran medida del menor crecimiento" de las empresas.

En su intervención ante los empresarios, el presidente se mostró pletórico. "Creo que vienen por delante buenos momentos", proclamó, al tiempo que advirtió de que el único riesgo para España es que se deroguen las reformas económicas aprobadas en la anterior legislatura. Lo repitió en varias ocasiones, consciente de su minoría parlamentaria. También se refirió a la negociación presupuestaria ahora que busca alcanzar el escaño 176. "Sería muy instructivo conocer las razones y argumentos por los que algunos no querrán colaborar en su aprobación, porque a mí no se me alcanza ninguno", destacó.

"Rajoy está muy tranquilo. No esperamos nada nuevo o nada distinto de lo que hemos vivido ya. Si alguien sabe aguantar el chaparrón es él", zanjaron desde el Ejecutivo. Mientras, a la espera de la presión parlamentaria y mediática, fueron a más los cargos del PP que en los pasillos del Congreso admitieron que vuelven a notar "el cabreo" de la gente en la calle. "En más de una ocasión, da la impresión de que en Moncloa viven en una nube", según un parlamentario.