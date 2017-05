Mariano Rajoy trató de zafarse de las acusaciones de corrupción dándole donde más duele a sus interlocutores políticos. La sesión de control al Gobierno, tras un mes sin preguntas en el Congreso, fue durísima para el jefe del Ejecutivo, que mantuvo en todo momento la calma. El PSOE llegó a pedir el cese de los ministros del Interior y de Justicia así como del secretario de Estado de Seguridad. Podemos centró sus críticas en el fiscal anticorrupción, Manuel Moix.

Era la primera vez que el presidente daba explicaciones en la sede de la soberanía nacional tras el estallido del caso Lezo, el encarcelamiento de Ignacio González y la dimisión de Esperanza Aguirre y PSOE y Podemos compitieron en dureza. Si bien, Rajoy rechazó entrar en su "juego" y se ciñó a la respuesta que llevaba preparada. No mentó en ningún momento al expresidente de la Comunidad de Madrid, con el que tenía una relación nefasta. A sus ojos, el Gobierno hace todo lo que puede, que es "mejorar los controles" para evitar las conductas incorrectas, ayudar a la Justicia y "endurecer" la sanciones.

El socialista Antonio Hernando fue contundente. "Usted está acorralado por la corrupción de su partido", acusó a Rajoy. Le recordó sus palabras pidiendo disculpas por haber confiado en Luis Bárcenas y aseguró que "ya no cuela" y "no se va a poder escaquear" en la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que se constituye este jueves. "¿No se da cuenta del daño que está haciendo a España?", interpeló al presidente. "El que la hace la paga ya no es creíble en su boca", sentenció.

Rajoy le contestó que "intente construir" y dio a entender que la dureza de su intervención se debe exclusivamente a la crisis interna del PSOE. "Lo que ha hecho usted solo sirve para consumo interno", llegó a afirmar, no sin precisar que si se dedicara a echarle en cara la presunta corrupción socialista necesitaría más de un pleno. "Tal vez tenga usted un problema interno que le obligue a la intervención de hoy", dijo una vez más.

Pablo Iglesias recogió el testigo de Hernando y puso en duda la autonomía de la Fiscalía. El líder de Podemos echó mano de la hemeroteca y recordó las palabras del presidente cuando se supo que Mariano Fernández Bermejo, ministro socialista de Justicia que tuvo que dimitir, y Baltasar Garzón compartieron cacería. Y, a renglón seguido, hizo uso de las conversaciones filtradas entre González y Eduardo Zaplana en la que estos ponían en valor el perfil de Moix. "Es enormemente grave", afirmó, no sin olvidarse de censurar a José Ignacio Nieto, que según la fiscalía podría haber informado al expresidente de la Comunidad de las investigaciones contra él.

De nuevo, en una preparada respuesta, el presidente pasó al ataque tras solemnizar que el fiscal trabaja con "independencia y personalidad". En concreto, Rajoy devolvió el golpe a Iglesias recordando que, cuando ofreció al PSOE una coalición, abogó por jueces y fiscales "comprometidos" con el "gobierno de cambio" que pretendía conformar.

El ataque al Ejecutivo por la presunta corrupción del PP continuó ya con el escaño de Rajoy vacío. Buena parte del gabinete tuvo que dar la cara y responder sobre la corrupción. Rafael Catalá y Juan Ignacio Zoido fueron los más criticados. El primero, se vio en la obligación de anunciar que no piensa dimitir. "Estoy nombrado por el presidente del Gobierno; tengo la confianza de quien tengo que tenerla", recalcó el ministro. Mientras, el titular de Interior volvió a respaldar a Nieto, su número dos, cada vez más cuestionado. "El secretario de Estado respeta la división de poderes y los fiscales dejaron claro que en ningún modo le están imputando un delito", sentenció.