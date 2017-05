Cabreo monumental de la prensa con Pedro Sánchez

Ocho meses sin dar una rueda de prensa. Desde que era secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, no responde a ninguna pregunta de los periodistas que siguen al partido socialista, desde el 26 de septiembre del 2016. Pero, en lugar de congraciarse con la prensa, el candidato a las primarias no pierde ocasión de mostrar su desdén y el episodio de este jueves se lleva la palma.

En la presentación de su programa político en el Matadero de Madrid, Sánchez arremetió contra los periodistas a quien pidió "romper la barrera de la comunicación" y publicar las propuestas de su programa electoral en las que él hace hincapié. Y ha ironizado sobre el interés de los medios de comunicación en la política territorial: "seguro que esto les interesa a los periodistas, claro que pretendemos avanzar en la España plurinacional".

También ha dicho tener "más moral que el Alcoyano" y no cansarse de repetirle a los periodistas que "no hay un giro a la izquierda de su candidatura" sino que es "el PSOE de siempre, el que nunca tuvo miedo al cambio". Un proyecto "reformista, no rupturista". Algo que "ya lo dije a los medios de comunicación que están aquí hoy el pasado 20 de febrero" pero dijo no tener éxito.

Las constantes alusiones han provocado el enorme enfado de los periodistas que, al término del acto, han levantado la mano con el ánimo de formular preguntas a Pedro Sánchez. Mientras éste ignoraba el intento de la prensa, la diputada Margarita Robles, sentada justo a su derecha, le ha llamado la atención sobre las manos levantadas de los periodistas. Pero Sánchez ha negado con la cabeza, se ha levantado y ha dado por concluido el acto.

El ninguneo ha cabreado aún más a los periodistas que se han arremolinado en la puerta de salida con el ánimo de retratar a Sánchez en sus desprecios a la prensa. Preguntado por una periodista: "¿Podemos romper la barrera de la comunicación ahora?". "Hacéis bien", ha respondido Pedro Sánchez guiñando un ojo y añadiendo únicamente un "adiós, gracias" a la veintena de periodistas que se han desplazado al acto.