Mariano Rajoy podría declarar en el juicio del caso Gürtel desde su despacho en el Congreso de los Diputados. Un escenario menos comprometido, más neutral, que el palacio de la Moncloa o la sede nacional del PP, según fuentes de la dirección nacional. Antes, el tribunal tendrá que aceptar la petición de que testifique por videoconferencia, extremo que en Génova dan por descontado. A pesar del aluvión de críticas por la vuelta al plasma, el equipo del presidente se reafirmó este jueves en la decisión -"era la opción menos mala"- mientras sus portavoces se afanaron en justificarla.

Oficialmente, el PP alegó razones "de agenda, orden público y seguridad" para defender que el presidente testifique por videoconferencia. "Se utiliza este sistema, que garantiza el derecho de las partes a preguntar y que el juicio se celebre con normalidad", declaró Fernando Martínez-Maillo, no sin recordar que Artur Mas también usó este método en el proceso judicial por el asedio al Parlamento catalán. "No vamos a contribuir a los circos, para eso están otros", se sumó Rafael Hernando en los pasillos del Congreso.

El equipo del presidente reconoce que se estudiaron las distintas posibilidades y se llegó a la conclusión de que la videoconferencia era la opción menos nociva, pese a prever que los medios de comunicación rápidamente iban a recuperar la imagen del plasma. "Sabíamos que nos iban a criticar" pero "fue una decisión por descarte", zanjaron las fuentes consultadas. Según un ministro, la fotografía de Rajoy en la Audiencia Nacional "sería terrible". Dantesco, continuando con su diagnóstico, por protagonizar el mismo paseillo que antes hicieron Francisco Correra o Luis Bárcenas, sentarse en la misma sala del tribunal o escuchar insultos y gritos en la calle. "Un circo", insistió Hernando.

La opción de que los integrantes del tribunal, "con sus togas y cargados de documentos", se trasladaran allí donde estuviera Rajoy, por ejemplo a la Moncloa, tampoco convenció a la cúpula del PP. "Habría sido otra foto muy complicada". Y de ahí que, en pleno partido de fútbol entre el Real Madrid y el Atlético, el PP soltó la noticia. Según las fuentes consultadas, en fechas próximas al día de la videoconferencia, que esperan sea en verano, el presidente podría ofrecer una comparecencia y responder a las preguntas de los periodistas para contrarrestar así las críticas por el plasma.

Sea como fuere, el PP dio a entender públicamente que la declaración de Rajoy carece de sentido toda vez "no tenía nada que ver porque no tenía responsabilidades" sobre las campañas electorales que investiga el tribunal. En concreto, las llevadas acabo en 2003 en Pozuelo y Majadahonda, según los populares. "No tenemos nada que ocultar y, evidentemente, nada que colaborar", en palabras del coordinador general. Hernando fue más allá: los jueces podrían haber llamado "a Rajoy o al Papa de Roma para que diga lo que sabía en ese momento, porque sabe lo mismo", afirmó.

Y, una vez más, la dirección nacional aseguró que el presidente está "muy tranquilo" y centrado "en la economía". Si bien, algunos cargos populares reconocieron que, aunque sea por videoconferencia, su declaración conlleva riesgos y es "un golpe político bastante fuerte". Además, Génova confirmó que Rajoy acudirá a la comisión de investigación sobre la financiación del PP, que finalmente presidirá Pedro Quevedo.