Una doble rectificación, un doble giro en su programa electoral, es lo que ha presentado este jueves el candidato a las primarias, Pedro Sánchez. El derrotado secretario general del PSOE presentó el pasado 20 de febrero su programa para concurrir nuevamente a la secretaría general con dos ejes fundamentales: la reforma del modelo territorial de España y un acercamiento a Podemos.

En lo relativo al modelo territorial, el nuevo documento recoge exactamente el mismo párrafo que en el mes de febrero. Un "perfeccionamiento", revisión y mejora del artículo 2 de la Constitución Española para "avanzar en el carácter plurinacional del Estado". La novedad radica en lo que no está en el papel. Lo que ahora sostienen sus redactores es que "no queremos reformar el artículo 2" sino simplemente avanzar en el "reconocimiento de la nación de naciones desde el punto de vista cultural", no jurídico ni político.

Para los redactores del documento, basado en las propuestas de la militancia y más de 400 expertos, no hay ninguna rectificación ni tampoco ninguna contradicción, pese a que señalan compatible el reconocimiento de Cataluña como nación y el de España como "única nación soberana".

Respecto a la política de alianzas con Podemos, la marcha atrás es aún más acusada porque en este punto sí cambia la redacción del documento. Frente a la petición de febrero de "trabajar por una nueva coalición progresista liderada por una socialdemocracia renovada, en alianza con nuevas formaciones de izquierdas que hayan madurado en sus planteamientos y con los demócratas", el equipo de Sánchez circunscribe ahora la nueva coalición progresista al ámbito europeo.

Pero en lo relativo a la política nacional, el nuevo documento elimina la alusión a la necesidad de entendimiento entre Podemos y el PSOE. Lo que ahora solicitan es una "alianza con las fuerzas de la sociedad española" entre las que ubican a los partidos políticos pero también a los agentes sociales u organizaciones de la sociedad civil.

Se suprime también del documento la exigencia a "no ir a colisiones frontales y directas" con Podemos a quien calificaba como "otras fuerzas progresistas". Unas variaciones que, según fuentes de la candidatura de Sánchez, responden a la rabia creciente de la militancia con Podemos que han detectado en los mítines. Tras maniobras de la formación morada como el conocido como tramabús, en el que se incluía a Felipe González junto a Bárcenas o Rodrigo Rato, o el anuncio de una moción de censura para dinamitar las primarias del PSOE, han acusado la necesidad de efectuar un giro en su política de alianzas y un alejamiento de Podemos.

"Necesitábamos alejarnos de la crítica de que nos estamos podemizando, nosotros somos un partido serio y defendemos la autonomía política del PSOE", sostienen las citadas fuentes. Paradójicamente, el documento acuña desde este jueves también un nuevo lema: "Aquí está la izquierda", claman buscando su hueco frente a la 'derechizada' Susana Díaz y el 'irrelevante', Patxi López.