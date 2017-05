El Gobierno quiso acabar con las especulaciones y negó taxativamente que Mariano Rajoy haya sido chantajeado con una cinta de audio en la que un empresario confesaba el pago de mordidas a Álvaro Lapuerta, otrora tesorero del PP. "La respuesta es muy sencilla: No, no, no y no", zanjó Íñigo Méndez de Vigo, al término del Consejo de Ministros. El presidente "rechaza rotundamente que haya sido sometido a cualquier tipo de chantaje", repitió por segunda vez el portavoz del Ejecutivo.

Tal y como ya publicó este diario, el temor a las grabaciones es total en las estructuras del PP, hasta el punto de que cargos importantes de la formación han revisado sus teléfonos móviles para comprobar sus posibles contactos con Ignacio González. Y, este viernes, se vivió un nuevo capítulo de filtraciones.

El Español publica este viernes una conversación entre González y el exministro Eduardo Zaplana, que figura en la investigación sobre el caso Lezo, en la que el primero explicaría cómo Rajoy habría recurrido a Luis Bárcenas para parar el intento de chantaje y pagar al presidente de Intereconomía, Julio Ariza. "Le soltaron pasta por la puta cinta. Para taparlo", según González. En declaraciones a La Sexta, el propio Ariza negó haber extorsionado al jefe del Ejecutivo, aunque reconoció que tiene un audio cuya veracidad no pudieron certificar y por ello no publicó nada.

Méndez de Vigo se acogió a este desmentido y aseguró por dos veces que Rajoy no fue chantajeado. Por su parte, la secretaria general del PP se sumó al desmentido a través de un portavoz oficial.