Catalá: "Me duele la acusación sin pruebas"

Rafael Catalá ha estado en los micrófonos de En Casa del Herrero tras la reprobación que han votado en el Congreso todos los grupos políticos excepto el PP. "Creo que estoy haciendo mi trabajo conforme a lo que he hecho siempre", ha explicado el ministro, lamentando que esto no parezca suficiente "en este momento en el que hay una crítica tan intensa que se llega a decir que los fiscales y yo impedimos que se luche contra la corrupción", ha lamentado.

Catalá ha calificado de "terrible" que "se esté haciendo una labor de descrédito de las instituciones" y ha dicho que "no se puede intentar que los fiscales o yo mismo tengamos la prueba diabólica de demostrar nuestra inocencia". "Me parece indigno que se diga que no luchamos contra la corrupción porque fíjense que esos a los que supuestamente ayudamos están en la cárcel".

El ministro ha relacionado su situación con la situación convulsa y con "una crítica política" que hacen los partidos porque "han identificado que con esto hacen daño al PP". Sin embargo, ha recordado que "todo de lo que se está acusando al gobierno o a la fiscalía nadie lo ha podido demostrar".

"Me duele la acusación sin pruebas", ha lamentado Catalá, "y que se acuse a profesionales de acreditada solvencia, que se diga que hay fiscales que hacen mal su trabajo cuando no es cierto".