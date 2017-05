El entorno de Cifuentes: "Sería terriblemente injusto que la imputen" pero si ocurre "se irá"

En caso de imputación, Cristina Cifuentes dejará sus responsabilidades políticas. Así de tajante se mostraron desde su equipo más próximo. "Si le imputan, se va", zanjaron. El informe de la Guardia Civil, que la implica en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, provocó una auténtica conmoción en la formación, tanto a nivel regional como nacional. "Sería terriblemente injusto que la imputen y esperemos que no ocurra", afirmaron las fuentes consultadas, partiendo de la base de que las acusaciones no tienen fundamento.

La Puerta del Sol dará una explicación formal en las próximas horas. Se baraja incluso que la propia Cifuentes comparezca ante los medios, aunque su entorno se decanta por una explicación técnica. La benemérita investiga a Cifuentes por su supuesta incompatibilidad en la adjudicación del contrato de la cafetería de la Asamblea de Madrid. Según las fuentes consultadas, ella era miembro de la mesa de contratación por delegación del presidente de la Asamblea -entonces era vicepresidenta- y en la misma estaban representados todos los partidos políticos y las decisiones se tomaban "por unanimidad, de forma colegida y con aprobación de los técnicos".

"La noticia es terrible porque ella siempre ha luchado y lucha contra la corrupción. Pero se darán las explicaciones necesarias", remataron las fuentes consultadas.

La dirección nacional, a primera hora de la tarde, guardaba silencio. "Desde luego, no es una buena noticia. Pero no está imputada", fue lo más que precisó un portavoz autorizado. Mientras, los enemigos internos de Cifuentes no dudaron en criticarla, siempre sin cámaras delante: "Ella siempre culpó a Aguirre pero ella siempre estuvo allí y durante mucho tiempo dijo que era aguirrista".

Más información en próximos minutos.