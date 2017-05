Pablo Casado avisó del "riesgo" de que no exista un PSOE moderado y se escudó en la minoría parlamentaria del PP para justificar que no se bajen más los impuestos. En una entrevista en esRadio, el vicesecretario de comunicación admitió que la crisis de los socialistas puede reforzar a Podemos, partido al que, a diferencia de otros compañeros de partido, siempre ha combatido. Mentó expresamente a Pedro Sánchez: "Ejemplifica lo que no convenía al votante socialista. Los votantes son normalmente menos radicales que los simpatizantes", razonó.

Más información en próximos minutos.