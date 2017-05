Cifuentes avisa: "Si alguien cree que me voy a venir abajo, está muy equivocado"

Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal llamaron el martes por la tarde a Cristina Cifuentes para asegurarle que cuenta con su apoyo. Acogiéndose a este hecho, la presidenta de la Comunidad de Madrid proclamó por dos veces en esRadio que se siente "absolutamente respaldada" por su partido. Tras filtrarse el informe de la UCO, fuentes de la dirección nacional deslizaron que la líder regional está acorralada por su propio código ético. "Bebe de su propia medicina", llegaron a decir. Este miércoles, el presidente aseguró que confía "absolutamente" en ella.

"Yo jamás he ayudado a financiar ilegalmente un partido", se defendió Cifuentes en una entrevista en Es la mañana de Federico. "Nadie va a conseguir que yo me desmoralice o dé un paso atrás", sentenció. A su juicio, el documento de la Guardia Civil "no tiene fundamentos jurídicos y está cargado de juicios de valor". "Yo no sé si hay manos negras, pero tengo muy claro en qué lado de la línea en la que estoy", destacó, reiterando una vez su honradez.

Como ya hiciera en su declaración en la Puerta del Sol, la presidenta regional hizo una concienzuda explicación de su papel en el proceso de contratación al que se refiere la benemérita. "Está reglado y es transparente", expuso, y dejó bien claro que se contaba con el aval de los técnicos. También se afanó en explicar su papel en Fundescam: "Jamás participé en su gestión económica. Yo no sabía si un empresario u otro era donante". "Mi única participación en Fundescam fue aceptar el cargo y aprobar los estatutos", destacó.

Más allá del desmentido, Cifuentes reconoció que el golpe ha sido duro."Aquí hay una intencionalidad clara de hacer daño y sembrar la sospecha", lamentó. "En este país alguien es inocente pero ha de demostrar su inocencia", añadió. Y se quejó del papel de Ciudadanos en la crisis política. "Está tratando de sacar una rentabilidad política porque este juego embarrado le va muy bien", se revolvió ante sus socios. En su opinión, juegan a que "todos somos corruptos, todos somos iguales y si alguno no lo somos es gracias a ellos".

La posible moción de censura

Así, prometió que no tienen "ningún temor" a una hipotética moción de censura. "Si Ciudadanos quiere que gobierne Podemos o el PSOE con el acuerdo del Podemos, adelante, a mí no me va a alterar", garantizó. E insistió: "No voy a entrar en el terreno embarrado". Aunque, como prueba de su lucha contra la corrupción, recordó que fue a la Fiscalía en el momento de que tenía "hechos" y "no rumores" sobre lo que estaba ocurriendo en el Canal de Isabel II. "Ciudadanos no discrimina a una persona de otra", lamentó una vez más.

En todo caso, Cifuentes avisó a navegantes de que no se achantará ante "las mentiras". "No me ha temblado el pulso para hacer lo que tenía que hacer y soy consciente de las consecuencias que puede tener. No estoy en política para vivir de esto ni para sobrevivir", afirmó muy vehemente, indignada. "Mientras hablamos de esta guarrería, no hablamos de lo importante", destacó, en referencia a la gestión de su Gobierno. "Me estoy dejando no la piel, me estoy dejando la salud y la vida", remató la presidenta autonómica.