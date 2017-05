Rajoy: "No voy a disolver la Cámara, para mí no cambia nada"

Mariano Rajoy no quería hablar de la victoria de Pedro Sánchez. Irascible, incómodo ante las preguntas de los periodistas, aseguró que le llamará en breve -"No lo he hecho antes para no molestarle", se escudó- e intentará ponerse de acuerdo con él en los principales asuntos de Estado. Y, una y otra vez, rechazó que contemple un adelanto electoral ante el ascenso del artífice del "no es no". "No voy a disolver la Cámara, para mí no cambia nada", zanjó al término del Comité Ejecutivo del PP.

Para el presidente, lo importante este lunes era Cataluña y solo Cataluña. De sopetón, pareció darse cuenta de que Carles Puigdemont va en serio y podría proclamar la república en caso de que impida el referéndum, tal y como publica El País. "Es uno de los acontecimientos más graves que he visto en mi vida política", avisó. "Un disparate", dijo en varias ocasiones. Y emplazó al líder autonómico a que acuda al Congreso a explicar su plan. "Yo daré la cara e invito a Puigdemont a que lo haga", sentenció, dejando claro que participaría en el pleno si acepta la invitación del Ejecutivo.

Así lo dijo en su primera intervención ante los medios, al término de la reunión con barones y altos cargos de la formación, donde también se centró en Cataluña. Fue en el turno de preguntas cuando se refirió por primera vez al nuevo líder socialista, y lo hizo escenificando que no estaba cómodo. Lanzó dos mensajes clave. Primero, proclamó que "no habrá adelanto electoral". "Conmigo no cuenten para generar inestabilidad. Yo apuesto por la estabilidad", añadió. Y, en este sentido, solicitó al PSOE que siga al lado del Ejecutivo para hacer frente al pulso separatista. "No puedo pensar cosa distinta a que vaya a defender la soberanía nacional", se reafirmó.

Rajoy citó otros asuntos clave en los que intentará llegar a pactos con el PSOE, aunque su prioridad será Cataluña, según corroboró su entorno. "Voy a intentar llegar a entendimientos si se puede. Si no se puede, no pasa nada", dijo en términos generales. A puerta cerrada, declaró ante sus barones, algunos muy pesimistas ante el contexto político que ahora se abre: "Si quieren hablaremos" y "nos entenderemos si quieren".