Misiva de Rajoy a Puigdemont: "No negociaré romper el orden constitucional"

No rotundo del presidente. "Considero inexcusable volverle a reiterar no sólo la imposibilidad de tomar parte en aquello que propone, sino también la imposibilidad de que su Gobierno plantee tan grave amenaza a la convivencia y al orden constitucional", responde también por escrito a la misiva de Carles Puigdemont. Esto es, no permitirá la celebración del referéndum. "Estamos dispuestos a impedir que se pongan las urnas", añadió públicamente María Dolores de Cospedal, en línea con lo expuesto por Juan Ignacio Zoido en esRadio. "Dependiendo de cuál sea la actitud de la Generalitat", expuso la titular de Defensa, se utilizará uno u otro instrumento constitucional.

Así las cosas, en una carta de dos folios fechada el 25 de mayo, Mariano Rajoy muestra al líder autonómico su voluntad de diálogo y acuerdo, siempre en el marco de la ley. De hecho, Moncloa no se cansa de reiterar su disposición a abordar demandas históricas del Gobierno catalán, como inversiones o incluso la cesión de algunas competencias. "Son muchos los ámbitos en los que dicha colaboración ha redundado en beneficio de los ciudadanos de Cataluña", recuerda el jefe del Ejecutivo.

Su único límite para hablar, enfatiza, es "el respeto a la soberanía nacional y al estado de derecho que rige en nuestro país". Y, en este sentido, rememora que ya se lo ha explicado en varias ocasiones tanto en público como en privado. "Ni usted ni yo tenemos capacidad para negociar sobre aquello de lo que no disponemos. Ello supondría hurtar de sus derechos al conjunto del pueblo español, y por ende, a los catalanes, y ningún legítimo gobernante puede proceder de esta manera", añade en el escrito, remitido a los medios de comunicación.

"He tenido ocasión de reiterarle, tanto en público como en privado, las obligaciones constitucionales que comporta tanto mi cargo como el suyo. La primera de ellas, ineludible para mí, es la defensa del orden constitucional. A nadie se le oculta que la propuesta política a la que se me invita consiste en pactar con el gobierno que usted preside, la forma de vulnerar el núcleo esencial de la Constitución", razona. Y de ahí que, en varias ocasiones, repita que no participará en su maniobra política.

A pesar de la escalada de tensión, una vez más, Rajoy le pide que vaya al Congreso de los Diputados, donde podría exponer su plan para que después sea votado por todos. "Es ahí donde deben debatirse las aspiraciones que nuestro pluralismo político ampara", dice. Pero precisa: "Lo que no cabe es plantear una negociación a espaldas de los verdaderos cauces democráticos y de la ley, que a todos nos ampara y a todos nos obliga, y en este sentido, la obligación de mi gobierno es y será, siempre, actuar en defensa de la libertad, la convivencia pacífica y los derechos de todos los catalanes y el resto de españoles".

Para rematar, Rajoy censura que, al tiempo en que reclama que acepte la celebración del referéndum, prepare un conjunto de iniciativas legales que supone "la liquidación absoluta de nuestro orden constitucional". "Mal se compadece el diálogo que dice ofrecer, con la amenaza de una declaración de independencia para el caso de no satisfacer sus pretensiones", se queja. Y se despide instándole a recuperar el diálogo. "Logremos encontrar espacios de acuerdo en beneficios de todos", remata.

Cospedal y Zoido avisan a Puigdemont

En paralelo, un día más, miembros del Ejecutivo advirtieron a Puigdemont de que, en caso de consumar su amenaza, se enfrentará a la maquinaria del Estado. Y los encargados de transmitir ese mensaje fueron, ni más ni menos, que los titulares de Interior y Defensa. "El Gobierno no acepta ningún chantaje ni de Cataluña ni de nadie", en palabras de Zoido. "Haremos todo lo que se tenga que hacer", destacó Cospedal en Cope, no sin precisar que Moncloa responderá a "la amenaza" con "cautela, inteligencia y determinación".

A partir de ahí, uno y otro se resistieron a aclarar qué instrumentos se utilizarán para parar la intentona separatista. De hecho, Rajoy siempre ha rehusado mentar el artículo 155 de la Carta Magna. Según Cospedal, "no se puede decir previamente lo que se va a hacer" pero prometió que no se repetirá un nuevo 9N.