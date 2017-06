La espartana deprimida de Pablo Iglesias, portada de 'Interviú'

Gema Gil salió del anonimato con su integración en el equipo de Pablo Iglesias para el congreso de Podemos conocido como Vistalegre II. En aquel cónclave, en el que Iglesias se disputó la capitanía de Podemos con Íñigo Errejón, Gema Gil lo acompañaba como un miembro más de su equipo.

Gil, esposa de uno de los trabajadores afectados por el cierre de la embotelladora de Coca-Cola en Fuenlabrada, se define a sí misma como una "espartana" que lucha por los derechos de los trabajadores y por el pan de sus hijos. Sentada junto a Pablo Iglesias Gema Gil dijo: "Soy Gema, soy madre, compañera de trabajadores de Coca-Cola en lucha y espartana de Coca-Cola en lucha. Si de algo sé es de luchar por los derechos laborales, por los que todos tenemos que tener."

El próximo día 12 de junio se cumplirá año y medio desde que Gema Gil cogió una baja por depresión de su puesto de trabajo. Según ha podido saber Libertad Digital, a día de hoy sigue de baja y cobrando su sueldo.

Libertad Digital ya dio cuenta de esta situación el pasado mes de febrero, cuando publicó que la compañera de Pablo Iglesias y miembro de su equipo para liderar Podemos llevaba un año de mitin en mitin y de manifestación en manifestación mientras permanecía de baja por depresión que presentó a mediados de diciembre de 2015 y que, todavía hoy, la mantiene alejada de su puesto de trabajo en una delegación comercial de una gran aseguradora.

Gema Gil vuelve este lunes a la palestra al convertirse en portada del famoso semanario Interviú. Bajo el título "Las espartanas", Gema Gil luce en la portada con un tocado rojo, unos guantes largos y una chapa gigante que cubre sus atributos.

En el reportaje interior, Interviú ilustra los "tres años de lucha contra Coca-Cola" con fotografías de Gema Gil en las que aparece caracterizada de espartana en solitario y también junto a otras compañeras que dedican al respetable una peineta. En el reportaje, Gema Gil dice sentirse orgullosa de "haber creado ejemplo en una clase trabajadora dormida". Junto a una fotografía en la que deja ver su torso desnudo mientras sujeta una lanza, Gil afirma que sólo bebe "marcas blancas" porque "¿cómo vamos a beber nuestra sangre?".

En otra de las páginas donde aparece con un pañuelo rojo en la cabeza, podemos leer cómo Gil explica que, cuando los representantes de la empresa de su marido negociaban el ERE, ella y el resto de compañeros "nos concentrábamos delante de los hoteles donde se negociaba para que al salir nos miraran a los ojos y vieran a las personas que iban a echar, a sus familias e hijos, a los que condenaban a la exclusión social".

Respecto a su relación con Podemos, Gil dice sentirse representada por ellos y más con Pablo Iglesias con quien "me identifico completamente. Cuando le he necesitado ha estado siempre ahí".

Respecto a su situación laboral, Gil se limita a decir que "he tenido problemas en mi trabajo por estar en esta lucha, llamadas amenazantes" e incluso "en las fiestas de San Isidro, con los niños delante, estuvieron a punto de pegarnos". Pero Gema Gil dice que es fuerte y que "nadie me va a parar" porque "cada vez que tengo un acto, o ahora haciendo Interviú, me pongo nerviosa y tiemblo, pero me acuerdo de los Espartanos, las Espartanas, nuestros hijos y me digo: 'Debo hacerlo, ¿qué más nos pueden quitar?'".

Termina la entrevista con un eslogan, tras decir que su desnudo en la revista se debe a que quiere difundir el conflicto "ahora que nos silencian los medios". Y se pregunta: "¿Qué es enseñar un pecho cuando nos están robando nuestros derechos?".