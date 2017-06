Mariano Rajoy sopesa dar la réplica a Pablo Iglesias durante la moción de censura

Aún no hay nada confirmado pero parece que cambian las tornas en el Gobierno y en el Partido Popular en lo que respecta a si Mariano Rajoy intervendrá o no en el debate de la moción de censura que Podemos ha presentado contra él. Si hace dos semanas fuentes del grupo parlamentario popular descartaban que el presidente del Gobierno diera la réplica a Pablo Iglesias, ahora es el propio portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, el que deja la puerta abierta.

"La tradición ha sido que en estos debates el presidente de Gobierno haya intervenido. Yo creo que se va a producir también una intervención del presidente del Gobierno", respondió Hernando dejando poco lugar a dudas este viernes cuando le preguntaron en el transcurso de un desayuno informativo organizado por Vanity Fair. Además, no dudo en alabar a su jefe: "Mariano Rajoy es un gran parlamentario. No tiene miedo a subirse a la tribuna ni rehuye ningún combate".

Fuentes populares explican que una de las opciones que se están barajando es que Rajoy intervenga al final del debate tras haber escuchado a todos los portavoces aunque el reglamento también establece que el presidente puede intervenir en cualquier momento del debate. Sea como sea, es el propio Mariano Rajoy el que tiene la última palabra y conocidos los tiempos del presidente habrá que esperar hasta el mismo martes para conocer si da o no la réplica al líder de Podemos.

Desde el Gobierno apuntan a que aún es pronto para conocerlo. "No se ha hablado" de este asunto, contestó el portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando le preguntaron si Rajoy está dispuesto a intervenir en el debate. Eso sí, fuentes de Moncloa señalan que todos los ministros están preparados para intervenir el próximo martes en el Congreso.

Al margen de la intervención del presidente, el portavoz parlamentario del PP calificó este viernes de "numerito" la moción de censura. Rafael Hernando criticó que el líder de la tercera fuerza política del país "quiera ser presidente en lugar del presidente" cuando no hay razones para ello y además "no sabe". "Es la moción de censura que menos justificación ha tenido de todas las democracias occidentales", se quejó el dirigente popular.

"Quizás Pablo Iglesias quiere ser el líder de la oposición", especuló Hernando criticando a su vez al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, por haber "huido del Congreso y no estar en el Parlamento". Según el portavoz parlamentario del PP "lo grave" es que la segunda fuerza política del país no tenga a su líder en la Cámara Baja. Sánchez "quiere volver a lo que hizo Iglesias desde la calle. No sé si un día nos rodeará el Congreso", bromeó.