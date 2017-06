Mariano Rajoy promete que impedirá la celebración del referéndum, pero con la fecha y la pregunta ya desveladas por parte del Gobierno catalán, rehusó una vez más aclarar su plan de acción ante el inminente choque de trenes. De hecho, la consigna fue no dar demasiada importancia al último movimiento de Carles Puigdemont, toda vez todavía es "un anuncio verbal" y no "una acción" contra la que se pueda actuar. "No se pueden dar pasos en falso", insistieron en Moncloa. Un sector del gabinete y el PP todavía espera que, en el último momento, el líder catalán se echará atrás y convocará elecciones.

El Gobierno tuvo conocimiento de los planes de Puigdemont con el Consejo de Ministros ya en marcha, y se tomó la decisión de no darle gran relevancia. Así, como cada viernes, fue Íñigo Méndez de Vigo el encargado de comparecer ante los medios, y no Soraya Sáenz de Santamaría o el propio Rajoy. Antes del turno de preguntas, el portavoz del Ejecutivo ya respondió al pulso de Puigdemont: "Nos encontramos ante un nuevo paso de una estrategia que no conduce a ninguna parte", dijo, sin dar detalle alguno sobre la hoja de ruta gubernamental. Además, recordó a Puigdemont es su obligación "cumplir la ley" y "preservar la neutralidad de los funcionarios", que ya han pedido auxilio a la administración.

Para Moncloa, anunciar ahora posibles acciones solo serviría para "alimentar" el discurso del Gobierno catalán y las formaciones rupturistas. Y de ahí que, de momento, el Ejecutivo sea muy claro a la hora de proclamar que no habrá consulta, utilizando -añaden- todos los instrumentos que le otorga la Carta Magna, pero no mentando en ningún caso el artículo 155 u otras herramientas. Los periodistas preguntaron expresamente a Méndez de Vigo, y volvió a irse por las ramas: "El Gobierno mantiene la misma posición de siempre. El referéndum es ilegal y no se va a celebrar", subrayó.

En este sentido, las fuentes consultadas aseguraron que los expertos jurídicos del Estado analizan cada paso de Puigdemont y que, de momento, "estamos ante un anuncio verbal, no escrito, contra el que no se puede actuar". "El anuncio no se traduce en nada, los pensamientos son libres", destacó muy gráfico Méndez de Vigo. El portavoz fue ambiguo a la hora de contestar sobre si sería posible actuar contra el líder catalán por usar este viernes la sede del Gobierno autonómico para realizar su arenga rupturista. "No tienen respeto a la neutralidad de las instituciones", denunció.

Y, pese al clima de enorme tensión, uno de los mensajes más repetidos por el Gobierno es que Rajoy está completamente abierto al diálogo. "Mano tendida a los dirigentes secesionistas", llegó a declarar Méndez de Vigo. Así, una vez más, reiteró la invitación a Puigdemont para que acuda al Congreso de los Diputados para que proponga una reforma de la Constitución. "Lo que tenemos que hacer es hablar", solicitó el portavoz.