Rajoy, a Podemos: "España gana y ustedes pierden"

"Es una moción contra la estabilidad de España y contra todos los que contribuyen a hacerla posible. Por eso, su anunciado fracaso es la mejor noticia para España. España gana y ustedes pierden". Mariano Rajoy no esperó a subir a la tribuna de oradores. Lo hizo antes de Pablo Iglesias, condicionando su intervención. Lo primero fue burlarse del largo discurso de Irene Montero: "Pasará sin duda a los anales del parlamentarios", le dijo, provocando las risas de su grupo parlamentario.

Para el PP, la alocución de Montero fue "un bodrio" con "gran dosis de sobreactuación". "Por favor, que pare ya", se escribieron los diputados populares. En las redes sociales, pidieron el regreso de Íñigo Errejón. Con el golpe de efecto de Rajoy, el grupo popular despertó tras la larga intervención de la portavoz de Podemos. "No tiene razón ni en el fondo ni en la forma: ni en las excusas que alega ni en el uso improcedente y caprichoso que hace de la moción de censura", le espetó el presidente del Ejecutivo.

"Se presenta una moción, pero, sin duda para no inquietarnos, se nos advierte de que no va en serio, que no se pretende cambiar de gobierno, que no es más que un gesto, un juego, un desahogo político-sentimental", denunció Rajoy, que llevaba preparada la réplica a Montero, lo que deja claro que, pese a que se ocultó para mantener el efecto sorpresa, pensaba intervenir antes que Iglesia. "No me extraña que hasta sus socios de Compromís, con un mínimo de coherencia, les hayan sugerido piadosamente que retiraran esta moción", golpeó.

A Rajoy se le vio muy cómodo en la tribuna. Contundente pero no estridente. No rehuyó el tema de la corrupción, que centró la intervención de Montero. "No les negaré que en el PP, como en otras fuerzas, ha habido casos de corrupción, algunos muy graves, y que todos contribuyen a crear una falsa imagen de corrupción muy extendida", admitió. "Pero no permita usted que sus maliciosos deseos le engañen. En modo alguno eso significa que la corrupción se multiplique y mucho menos se puede decir que asistimos a la descomposición de una trama de poder que intenta atrincherarse sin más proyecto político que el de normalizar la corrupción y el saqueo", razonó.

"Fin de la cita", llegó a declarar Rajoy. "En el PP ha habido corruptos, sí, pero el PP que cuenta con ochocientos mil afiliados, no es un partido corrupto, lamento disgustarle", añadió. Y aseguró: "He prometido que iba a luchar contra la corrupción en España y estoy cumpliendo mi palabra. No se acabará esa lacra porque me presenten mociones de censura, ni porque arrojen piedras contra el PP. Se acabará porque hemos tomado medidas y aprobado leyes que dificultan la corrupción".

Lo que hace Podemos, según Rajoy, es mezclarlo todo para intentar hacer daño a las instituciones. "Ha querido amontonar resoluciones judiciales firmes o no, con portadas de periódicos, noticias oficiosas y algunos infundios, todo revuelto para usarlo como material inflamable. Pero, por lo que a mí respecta, las sentencias las acato, los periódicos los leo y las habladurías las desprecio", aseveró, provocando la ovación de los suyos. A renglón seguido, se quejó de que "con la misma ligereza acusan a ministros, jueces y fiscales". "Yo no interfiero en la fiscalía y usted no debería intentarlo, ni pedirme que cese a quien no puedo cesar", destacó.

"Deberían inspirarse más en Montesquieu y menos en Torquemada", pidió a Podemos. Ante las críticas por su política económica, rechazó el "cuadro tenebroso" pintado por Montero. "El trampantojo que nos ha pintado no resiste la comparación con la realidad se mire por donde se mire: las instituciones funcionan, el delito se persigue, la economía se recupera, las desigualdades comienzan a corregirse, se crea empleo como nunca y nada es como usted nos cuenta", sacó pecho el presidente.

Así las cosas, Rajoy calificó la moción como "una parodia de censura" y puso en duda que vaya contra el PP. "Pintan a España de negro y describen una sociedad de abusos, de corrupción y de miseria. Porque necesitan las malas noticias como el comer y si no las hay, se fabrican. Esa es la España que necesitan vender. Su discurso redentor sólo se sostiene sobre el pedestal de una realidad insoportable. Sin ella, se desmorona", argumentó. Por eso, prosiguió, "denigran, critican, estorban, infaman y presentan una moción de censura coherente con los garabatos de grafitero que ustedes dibujan". Y remató: "Han degradado la moción de censura hasta convertirla en una herramienta más de agitación social".