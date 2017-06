Cruce de dardos entre Hernando e Iglesias: de Irán a Amancio Ortega

Mano derecha en el bolsillo, Rafael Hernando subió a la tribuna y lanzó varios dardos a Pablo Iglesias. Se refirió a Venezuela, sacó a colación su "la azotaría hasta que sangrase" o la campaña contra Amancio Ortega por hacer donaciones en el capítulo sanitario. También le mandó algún recado a Irene Montero. Cuando el portavoz de Podemos tomó la palabra, su tono también fue muy duro. Ana Pastor tuvo que llamar al orden ante el alboroto en la Cámara.

Éstas son las frases más destacadas de la intervención de Hernando:

"Como muchos de sus colegas que se han dejado corromper por el chavismo actuando como mercenarios del mismo. ¿A qué espera usted para condenar el régimen de Maduro?" "¿Qué es eso de que a ustedes no les compra nadie? Si a ustedes les han comprado hasta los de Irán. Ha defendido usted con desparpajo la política de un gobierno como el gobierno de Irán relacionado con el terrorismo" "La azotaría que sangrase... ¿en qué clase de derechos lo englobaría usted?" "Hay que tener una bajeza moral incontestable para atacar a una persona que ha hecho un donativo como el que ha hecho el señor Ortega, y se lo dice alguien que ha pasado por esa situación. Eso es una vergüenza" "Esta moción de censura es un nuevo numerito del circo podemita y un numerito bastante aburrido, por cierto. Ya vio usted que hasta el señor Expósito se nos quedó traspuesto y el alcalde de La Coruña no hacía más que jugar a jueguecillos de esos en su Ipad"

"Usted nunca será presidente del Gobierno de España. Acepte su fracaso y retire la moción o retírese" "La manifestación de autobús y bocata no salió bien. Ese día los madrileños preferían pagarse una entrada para ir a Las Ventas que acompañarle a usted en la Puerta del Sol. 24.000 en Las Ventas, 3.000 en la Puerta del Sol"

El tono de Iglesias también fue duro y bronco dedicándole otra batería de dardos a Hernando:

"Usted me ha dicho que nunca seré presidente del Gobierno. Me gustaría decirle algo más positivo, como que nunca irá a la cárcel pero a la vista de los precedentes en su partido, no se lo puedo prometer." "El estilo del señor Hernando es un estilo faltón, ultra, provocador y de extrema derecha. Parece un tertuliano de 13TV"

La réplica fue todavía peor. Hernando sacó a colación la "relación" de Iglesias y Montero y la tormenta fue a más, provocando de nuevo la intervención de Pastor. "Hay quien dice que estuvo mejor la señora Montero que usted, pero no diré yo eso porque no sé qué voy a provocar esa relación", dijo Hernando. Ante el alboroto, añadió: "Relación política". "Mire señor Hernando, si a su estilo parlamentario yo le doy una réplica excesiva aquí, creo que estaría legitimando una manera de hacer parlamentarismo que no se merece esta Cámara.Voy a decir algo en lo que estoy de acuerdo con usted. Ha dicho que España es un gran país pero sepa una cosa, sin ustedes, lo sería aún mejor", respondió un escueto Iglesias.