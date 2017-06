Rajoy cree que sale reforzado tras el trance con Iglesias: "La vida sigue"

Mariano Rajoy se ve hoy más fuerte políticamente que ayer. Y todo gracias a Pablo Iglesias y su fracasada moción de censura, que sólo apoyaron EH Bildu y ERC. "La vida sigue", declaró al término de la votación. "Estoy contento y animado para continuar", proclamó, con todo el PP arropándole. "Sale muy reforzado, la estrategia ha funcionado", zanjaron desde la Moncloa, tras semanas muy complicadas con ministros en la picota y el partido noqueado por la batería de presuntas corruptelas. El temor en las filas populares es que todo sea un espejismo y que, dentro de unos días, los problemas regresen.

Sea como fuere, ministros y altos cargos aprovecharon la segunda jornada del debate parlamentario para felicitarse por "la victoria" del presidente. "Desmontó a Iglesias y lo que quiere hacer con este país. Puso los puntos sobre las íes a los populismos", resumió Soraya Sáenz de Santamaría. Para el PP, fue un indudable acierto que Rajoy entrara desde el primer momento en el cuerpo a cuerpo asumiendo todo el protagonismo. Finalmente, no intervino ni un miembro del Gobierno, tampoco la vicepresidenta, que ayudó a confeccionar la línea a seguir. "Hemos logrado evitar las filtraciones y despistar al adversario", sacaron pecho los asesores del presidente.

Rajoy se vio tan sobrado, tan seguro de ser el vencedor, que optó por dejar su escaño vacío durante buena parte de la última parte del debate y no volvió a tomar la palabra dentro del hemiciclo. No escuchó a su socio de investidura, Albert Rivera, ni tampoco al socialista José Luis Ábalos, que se estrenaba en la tribuna de oradores. El argumento esgrimido por su equipo para justificar su ausencia fue que se tenía que encargar de los intereses de los españoles y hacer "llamadas internacionales" que no aclararon. "Está trabajando pero con un ojo puesto en el Congreso", expusieron en Moncloa, aunque no sin cansarse de repetir que "sólo hay que leer la prensa" o atender "a las tertulias" para darse cuenta del ganador de la moción. "Habrá estado haciendo deporte, andando rápido", bromearon desde la cúpula.

Las vallas del Congreso se abrieron para Rajoy más tres horas y media después de que diera inicio el debate, apenas unos minutos antes de que Rafael Hernando interviniera. El presidente avaló su tono duro y bronco, se mantuvo inexpresivo ante el tenso rifirrafe de su portavoz con Iglesias y saludó a los suyos cuando la votación confirmó que seguirá en el palacio de la Moncloa.

"Estoy satisfecho. La moción ha sido rechazada por la inmensa mayoría y eso quiere decir que seguiremos trabajando", contestó instantes después en una breve declaración ante la prensa en los pasillos. Un portazo, razonó, "a los radicales, extremistas y personas con comportamientos bastante poco saludables para la época que estamos viviendo". "Hemos estado aquí dos días pero la vida continúa", añadió, y recuperó su discurso económico cargado de datos positivos. "El objetivo sigue siendo que haya 20 millones de personas trabajando en 2020", subrayó, dejando claro que se siente con ganas de rematar su tarea.

El presidente transmitió la idea de que ha perdido un tiempo preciado en el que podría haberse dedicado a lo importante, pero en Moncloa y en Génova no escondieron su satisfacción. Tanto en público como en conversaciones informales, hubo cascada de ministros y altos cargos poniendo en valor el papel del presidente durante la moción. "Su liderazgo es hoy indiscutible, el PP es Mariano Rajoy", destacaron al más alto nivel. Si bien, varios parlamentarios consultados por este diario auguraron que la alegría podría durar poco. "Hasta que salga otra filtración, otro caso de corrupción", lamentó un vicesecretario general.

Cabe destacar que el PP se prepara para una época política a cara de perro, con ministros muy cuestionados, como Cristóbal Montoro, que se mostró muy vehemente en charla informal a la hora de rechazar que vaya a dimitir. Tanto él como Rafael Catalá están en el epicentro de las críticas de la oposición. Además, el partido se enfrenta al "circo" de la comisión de investigación sobre su financiación y la declaración del presidente en la Audiencia Nacional. "Disfrutemos de este momento porque ya llegarán los nubarrones", apuntó, sonriente, un alto cargo de Génova. Con Rajoy saliendo del Congreso, llegó la noticia de Francisco Granados, otrora hombre de confianza de Esperanza Aguirre, salía de prisión.