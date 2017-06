Puigdemont dice que hay combatir contra el Estado con la misma "persistencia" que contra ETA

A escasas horas del acto de homenaje a las víctimas del atentado de ETA en Hipercor, en Barcelona del que se cumplen este lunes 30 años, el presidente de la Generalidad, Carles Puigdemont ha hecho alusión a esta terrible masacre en la que 21 personas fueron asesinadas y otras 45 resultaron heridas para compararlo con la situación que en este momento se vive en Cataluña con el calendario hacia en referéndum ilegal en marcha. Puigdemont ha apostado por la misma " persistencia" con la que se luchó contra el terrorismo para conseguir sus aspiraciones independentistas.

"Hoy hace 30 años del atentado de Hipercor, si no hubiera sido por la persistencia, por el valor de tantas personas, algunas anónimas, seguramente ese combate no se habría ganado. Hoy podemos decir que estamos más cerca del ideal de justicia ante quienes quieren laminar la justicia porque hemos persistido". "En unos años diremos lo mismo: hemos conseguido todo lo que el pueblo de Cataluña se propuso porque persistimos y porque no nos resignamos y porque no renunciamos", ha añadido a continuación.

Lo ha dicho en el acto de toma de posesión del nuevo director del Gabinete Jurídico de la Generalidad, Francesc Esteve, número 2 del Departamento de Gobernación, de la consejera Meritxell Borrás y querellado por la Fiscalía por la licitación de las 8.000 urnas para la consulta del 1 de octubre. En el, Puigdemont ha continuado diciendo que " todo lo que venga de la convicción, el compromiso y la persistencia nos acerca más a la justicia que la idea de renuncia o de resignación, que es lo que algunos querrían" en referencia al Gobierno central. "No les daremos ningún tipo de oportunidad ni posibilidad" ha amenazado después, Carles Puigdemont.