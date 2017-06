Rajoy escenifica unidad en torno a Cifuentes

Cristina Cifuentes logró este lunes una fotografía importante. En su balance por los dos años de su Gobierno, y tras una etapa especialmente intensa con una fallida moción de censura incluida, la presidenta de la Comunidad de Madrid fue arropada públicamente por Mariano Rajoy, que elogió su "enorme fortaleza aplomo". Junto a él, asistieron todos los integrantes de la dirección nacional del partido, incluida María Dolores de Cospedal, una de sus grandes valedoras y que tenía que irse a Barcelona. La lista de altos cargos en el acto fue larga, destacando la presencia de los presidentes del Congreso y el Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero. Llamó la atención la ausencia de Soraya Sáenz de Santamaría y buena parte del gabinete gubernamental.

"Gracias especialmente a ti, presidente, por el continuo respaldo que siempre he recibido de tu parte, especialmente en los momentos de dificultad. Respaldo político, pero sobre todo personal, y esto quiero agradecerlo de manera muy especial. Porque todo el mundo ve en Mariano Rajoy al político, pero creo que también es importante que se sepa que detrás de esa figura pública hay una gran persona. Gracias, por tanto, por tu apoyo político, pero también y sobre todo por tu afecto personal, que sabes que es recíproco", inició su intervención Cifuentes, que llenó varias salas del Casino de Madrid y generó una enorme expectación mediática.

Rajoy y Cifuentes quisieron escenificar unidad y acallar rumores. Ambos han hablado mucho en los últimos meses, por ejemplo tras la filtración del informe de la Guardia Civil contra ella o durante del tenso debate en la Asamblea de Madrid sobre la moción. Durante este tiempo, algunos cargos del PP se distanciaron de la líder regional e incluso se vertieron contra ella críticas veladas, como ya publicó este diario. En Génova se llegó a sugerir que se equivocó en su estrategia en el trance parlamentario propiciado por Polemos, aunque este lunes explicó que el presidente siempre estuvo al tanto de todo.

En el turno de preguntas, a la presidenta madrileña se le preguntó si en todo momento se ha sentido arropada por el PP nacional, también ante los recientes ataques de Francisco Granados tras su salida de prisión. Rajoy, a su lado, hizo un gesto y sonrió. Ella fue categórica: "Me he sentido arropadísima por la práctica totalidad de mi partido, que siempre me han apoyado en los momentos más difíciles. He sentido ese apoyo y ese cariño", afirmó. Cabe recordar que, tras el documento de la UCO, reconoció no haber recibido la llamada de Santamaría. E, incluso, no descartó fuego amigo, aunque después lo matizó ante el enfado que provocó en Génova.

"No borraría nada, ni tan siquiera lo malo. Las situaciones malas son las que te permiten conocer a las personas", destacó Cifuentes en otro momento de su intervención, con el presidente escuchándola. Después del acto, estuvieron conversando un rato. Para el PP, quedó claro que la presidenta madrileña sigue contando con el respaldo total del líder. "Los tiempos los marca la dirección nacional" pero "me gustaría acabar la legislatura y volver a presentarme como candidata a la Comunidad de Madrid", anunció.

Además, Cifuentes defendió la honestidad de su Gobierno, en el que no hay corrupción por más que la oposición quiera meterla "en el mismo saco" que a políticos de etapas anteriores, y avanzó nuevas denuncias ante la Fiscalía de irregularidades detectadas en la comunidad.