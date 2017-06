La Moncloa se resistió a aclarar en qué momento se producirá el próximo contacto entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Según la dirección nacional, "no se da el clima propicio" después de "los insultos" del líder socialista. Si bien, no hay consenso en ese sentido: "Debería ser pronto", en palabras de un ministro, para despejar las dudas sobre su lealtad frente al pulso separatista en Cataluña. Sea como fuere, y a pesar del toque de atención de Génova por su "ambigüedad" sobre la unidad de España, en el Gobierno se resistieron a creer que no vaya a defender el cumplimiento de la ley. Una vez más, el habitual reparto de papeles. "Queremos mantener ese entendimiento en los asuntos de Estado", subrayó Soraya Sáenz de Santamaría.

La vicepresidenta y María Dolores de Cospedal coincidieron en que, a pesar de su beligerancia y de los resultados del congreso socialista, Sánchez seguirá del lado del Ejecutivo en el momento de impedir el referéndum secesionista, si es que finalmente se produce ese extremo. "No lo creo, más allá de su debate interno" sobre el modelo de Estado, explicó la ministra de Defensa en una charla informal en el Congreso, no sin reconocer que, en su opinión, la "plurinacionalidad" no casa con el núcleo de la Carta Magna. "Quieren que vayamos más, en especial los empresarios", aseguró su entorno, después de que este lunes reuniera en la ciudad condal al Consejo Superior del Ejército.

Santamaría también se negó a asumir las críticas del PP y auguró que Sánchez no se separará del Gobierno en la cuestión catalana. Y, un día después de recomendar "desaceleración y el sosiego" a partir del 2 de octubre, pidió a Carles Puigdemont que rectifique por comparar la lucha contra ETA y el plan separatista. "No puede frivolizar con un tema tan grave como el terrorismo, no puede frivolizar con el sufrimiento de la gente", dijo. "Si ha metido la pata, conviene que la saque, y, si no, queda absolutamente desenmascarada su estrategia de provocación utilizando cualquier cosa", añadió, tras tachar sus palabras de "desafortunadas, desgracias y absolutamente impertinentes".

Mientras, desde el PP, se centraron en rechazar el tono "faltón y descalificador" de Sánchez contra el presidente. "Con tal falta de respeto, se merece quedarse esperando", afirmaron desde la dirección del grupo popular, sobre un hipotético contacto entre ambos. "Pretende competir en insultos con Pablo Iglesias (…) Me hubiera gustado escuchar más propuestas y menos insultos", incidió Rafael Hernando. "España no es Bolivia y si alguien pretende competir entre Venezuela Bolivia está en su legítimo derecho, pero los españoles no se merecen bajar a estos terrenos tan deplorables", remató.