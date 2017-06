Rajoy justifica la amnistía fiscal en el primer rifirrafe con Robles

Margarita Robles se estrenó este miércoles en la sesión de control al Gobierno. Preguntó a Mariano Rajoy por la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la amnistía fiscal. "Atienda bien, señor presidente", le dijo. "Escúcheme bien", añadió. Su tono fue firme, solemne, pero no bronco. "No me lo tome a mal, pero no valoro esta sentencia ni ninguna", contestó el jefe del Ejecutivo. "Sería bueno que otros ministros de su Gobierno hicieran lo mismo en la valoración de las sentencias que no les resultan agradables e incómodas", replicó la portavoz socialista.

No hubo tensión en el primer cara a cara. Contundente, Robles pidió a Rajoy que asumiese responsabilidades por "su" amnistía fiscal porque, en caso contrario, no tendrá "fuerza moral" para pedir que se cumplan otras sentencias del Constitucional. Y se dedicó buena parte de su intervención a leer el fallo del Alto Tribunal: "Advierte de que en lugar de servir para luchar contra el fraude se aprovechan del mismo" y denuncia "una abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos los ciudadanos", destacó la socialista.

Rajoy no utilizó en ningún momento el término amnistía fiscal. Habló de "regularización" y, tras dejar claro que no valoraría la sentencia –cosa que sí se hizo en su día desde Hacienda y el PP–, justificó la medida. "Conviene recordar de lo que estamos hablando", dijo, y aseguró que el TC criticó la forma pero no el fondo de la decisión gubernamental. "Otra cosa distinta a la verdad es el ruido que pretenden hacer ustedes", añadió. "Ni limpia ni borra delitos", destacó.

A partir de ahí, el jefe del Ejecutivo se dedicó a recordar el contexto de entonces, con España al borde del rescate. "Tomamos decisiones que en otro momento no habríamos tomado, como la nacionalización de la banca, que en un partido como el mío no estaba en el programa", expuso. "Se afloraron 40.000 millones de euros", llegó a sacar pecho, comparando la amnistía fiscal del PP con las del PSOE, que se llevaron a cabo en una "situación boyante". "Con ustedes las rentas afloradas no pagaron y los defraudadores no se identificaban. Con nosotros sí, esa es la pequeña diferencia, señora Robles", le espetó.

Cabe recordar que esta semana se avanzará en el Congreso para la reprobación del ministro Cristóbal Montoro, que ya ha dejado claro que no piensa dimitir.